KOÇ:

Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Kararlarınızı verirken maddesel konumunuzu da gözden geçirmelisiniz. Atılım yapmak isterken, sahip olduğunuz imkanları, tehlikeye atmamalısınız. Bugün, hayal gücünüzü mükemmel çalışıyor. Sadece enerjinizi doğru kullanmalısınız.



BOĞA:

Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Kazançlarınızda; istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. Düşündüğünüz şeyler için yolculuklar gündeme gelecektir.



İKİZLER:

Bugün, olumlu günlerinizden biri. Ay, kombinasyon burcunuz Aslan'da ilerlerken, sizin hareketli ve çalışkan yönlerinizi daha da geliştiriyor. Düşüncelerinizde daha fazla esneklik görülecek. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirirken, bir çok organizasyon çalışmalarınız,gündeme gelecektir.. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.



YENGEÇ:

İş ilişkilerinizde yaratıcı yönlerinizi çevrenizle paylaşmak istediğinizde, yalnız kaldığınızı görebilirsiniz. Onların farklı davranışları karşısında göstereceğiniz duygusal tepkilere, kendiniz bile şaşırabilirsiniz. Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Pratik yönlerinizi ön plana çıkarmalısınız.



ASLAN:

Ay burcunuzda ilerlerken, derin ve keskin görüşler içindesiniz. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün, partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Çabuk değişim gösteriyor ve onunda size ayak uydurmasını bekliyorsunuz



BAŞAK:

Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttıracak öğeler üzerinde durmanız, bazılarına ters gelebilir. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz.



TERAZİ:

Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşler veya akrabalarla ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz. Maddesel katkılardan çok, yapacağınız manevi yardım, onları rahatlatacaktır.



AKREP:

Maddi konularla ilgili düşünceleriniz, bir çok aktivitenin önüne geçebilir. Bugün, değişik arayışlar içindesiniz. Çeşitli kaynakları araştırarak size en uygun olan çalışmayı, bulmaya çalışıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler, sizi tatmin etmeyebilir. Bugün, fırsatlar konusunda bazı aksilikler söz konusu olacaktır.



YAY:

Bugün, düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyor ve çevrenizden çabuk etkileniyorsunuz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız. Aranıza mesafe koymalı fakat iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz. Kısa sürede yapmanız geren çok şey olacak.



OĞLAK:

Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var.



KOVA:

Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda çekimser davranarak, biraz daha beklemeyi tercih etmelisiniz.



BALIK:

Kaynaklarınızı doğru kullandığınız zaman, başarıya ulaşmamanız için hiçbir neden yok. Çeşitli düşünceler içindesiniz. ve yurt dışı ile ilgili olaylarınız gündeme gelebilir. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz. Bugün, güçten yana oluşunuzu, destekleyenler olacaktır.

