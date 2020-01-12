KOÇ: MADDİ konularda meraklı yapınızı ortaya çıkaran araştırmalar peşindesiniz. İsteklerinizdeki artışların sizi yönlendirmesine izin verecek ve bir çok olayınızı zincirleme bir şekilde halledeceksiniz.



BOĞA: SABAH saatlerinde başlattığınız bir işin, akşama doğru hız kazandığını görmek mutlu edecek. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getirmek, sizi olumlu potaya getiriyor.



İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDE cesur yönlerinizle dikkat çekiyor ve fikirlerinizi çevrenize kabul ettirmesini biliyorsunuz. Ailenizin görüşünden yola çıkarak, gerçekleştirmek istediğiniz projelere sıcak bakabilirsiniz.



YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN güçlü olduğu bir gün. Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Bugün, düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz.



ASLAN: KENDİNİZİ aşma konusunda uyguladığınız kurallar var. Taviz vermek istemiyor olmanız, yalnızlık duygusuna kapılmanıza yol açıyor. Mesleki konularda beklediğiniz kriterleri, karşı taraf sağlayacak.



BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin fikirlerinden etkileniyor ve onlarla işbirliği içinde olmak hoşunuza gidiyor. Bugün, özgün bir davranış biçimini benimseyerek, farklı bir konu üzerinde çalışmak isteyeceksiniz.



TERAZİ: AŞK konusunda eğlenceli duygular sizi bekliyor. Bugünlerde partnerinizle iyi vakit geçirebilirsiniz. Çevrenizin farklı fikirlerine saygılı davranmak alışkanlık haline gelmiş bulunuyor.



AKREP: PARTNERİNİZİN duygularına karşı, kendinizi savunmak yerine paylaşımı denemelisiniz. Sizdeki derin duygular, onda yetersiz olabilir fakat onun daha sabit düşünmesi, ilişkinizi sürekli kılacaktır.



YAY: KISITLI iş çevreleri size göre değil. Bugün Ay'ın konumu, sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat teme çabası içinde olacağını gösteriyor. Boğaz enfeksiyonlarına dikkat etmelisiniz.



OĞLAK: AŞKTA güven duygusunun önemli olduğunu biliyor ve sabit ilişkilerden hoşlanıyorsunuz. Partnerinizle duygusal çekişmelere neden olabilecek olaylar yaşamak istemiyorsanız, sözlerinizde net olun.



KOVA: BİLDİĞİNİZ konularda sınanmaktan korkmuyor ve inatçı tavırlarınızın altında başarı hırsı ve aynı zamanda kişilere yardımcı olmak duygusu yattığını biliyorsunuz. Olumlu bir gündesiniz.



BALIK: BİR başarıyı kısa sürede tadarak, önemli yollar kat edeceksiniz. Yaptığınız anlaşmaları tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Küçük detayların canınızı sıkmasına izin vermemelisiniz.

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