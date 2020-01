KOÇ:

İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz. Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. Toplumda ön plana çıkaracak işler planlayabiliyorsunuz. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bugün, özellikle bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız. Patron ve üstlerinizle olan ilişkileriniz gündeme geliyor.



BOĞA:

Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, ilişkinize duygusal anlamda çok şey yüklüyorsunuz. Partnerinizin sizden beklentileri karşısında bazı çıkmazlara girebilirsiniz. İş konusunda mantıklı davranarak beklentilerinizin karşılığını almak istiyorsunuz. Bugün karamsar düşünerek olayların yönünü saptırmamalısınız.



İKİZLER:

Bütçenizi gözden geçirmelisiniz. Çevrenizdeki kişiler, sizin gerçek düşüncelerinizi tahmin etmekte güçlük çekebilirler. Bugün araştırmacı yönünüzü kullanarak, bazı olayları kısa sürede çözeceksiniz. Gizli düşünmenin avantajlarını görecek ve yaratıcılığınızı daha rahat ortaya koyacaksınız. Bazen konuşmak size çok şey kaybettiriyor.



YENGEÇ:

Ay, sizin gibi su gurubu olan Akrep'te ilerlerken, iç disiplininiz mükemmel ilerliyor ve duygularınıza daha mantıklı ve sıkı bir şekilde sarılıyorsunuz. Kararlı bir şeklide aktivitelerinizi sürdüreceksiniz. Çocukları olan Başaklar , onların duygusal problemleri ile ilgilenmek zorunda kalabilirler. Bugün biraz temponuz yoğun ilerleyecek



ASLAN:

Yönetici ruhunuzu ön plana çıkaracaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları sizin davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor. Bugün, dengelerinizi yitirmeden politik tavırlarınızla durumu idare etmeyi başaracaksınız.



BAŞAK:

Bugün, dostlarınızla mantıklı ve doğru iletişimler içindesiniz. Yapacağınız çalışmalarda onların fikirleri sizin için olumlu bir motivasyon oluyor. Bazı arkadaşlarınızın sizden sakladıkları sorunları olabilir. Onlara yardım etmek için, gerekli araştırmaları yapmalısınız. Sizin desteğiniz onlara güç verecektir.



TERAZİ:

Karamsar olmanız için hiçbir neden yok fakat bazı derin düşünceler içinde olabilir, çevresel koşullarınızdan hoşnut olamayabilirsiniz. Tavırlarınızdaki katı yaklaşımlar ve hatalarınız konusunda yanlış yargılamalara neden oluyor. Bugün detaylar güncellik kazanacaktır. Ailenizle ilgili huzursuzluklar söz konusu olabilir.



AKREP:

Ay burcunuzda ilerliyor. Hızlı düşünmenize rağmen , duygusal korkularınız yüzünden bazı tereddütlerinizde artış söz konusu. Aşkta güven ihtiyacınız var. Partnerinizin size yaklaşımları sıcak bile olsa, algılama konusunda yanlış hareket ediyorsunuz. Bugün, içinize kapanmaktan vazgeçin ve dostlarınıza vakit ayırın.



YAY:

Maddi konularınıza güven duymadığınız bir gün. Bugün, kendinizi sorguluyor ve yeni iş fırsatları yaratmak istiyorsunuz. Beklentilerinizin yoğun olduğu bir gün. Karamsarlık duygusundan bir an önce kurtulmalı ve kendinizi yeniden yönlendirmelisiniz. Çevrenizdeki güçlü dostlarınızın size sağlayacağı avantajlar gündemde.



OĞLAK:

Yaratıcı düşüncelerinizdeki olumlu performansı iş yaşantınızda olduğu gibi duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Bugün, kendinizi yeni olaylara hazır hissediyor ve karşı cinsle aranızda duygusal bağlarınızı daha güçlendiriyorsunuz. Fiziksel enerjinizin yüksek olması, her anlamda sizi farklı kılacak.



KOVA:

Duygularınızı saklayarak çevrenize gizemli bir hava yaratıyorsunuz. Olayları derin bir şekilde algıladığınız için, sizi ikna etmeleri çok zor. İş arkadaşlarınızın davranış biçimlerinden farklı anlamlar çıkarmanızın tek nedeni, bugün kişisel olarak içsel güvensizlik taşıyor ve olayları yanlış algılıyor olmanız. Uzak yollardan misafirleriniz gelecek.



BALIK:

Ay kombinasyon burcunuz Akrep'te ilerlerken, sistemli ve kararlı yönleriniz ortaya çıkıyor. İç disiplininiz mükemmel. Yollardan beklediğiniz haberlerin gecikmesi işlerinizin uzamasına neden olacaktır. Oysa bir an önce tamamlamanız gereken yoğun bir iş birikimi mevcut. Bugün katılacağınız toplantılarda yapıcı konuşmalarınızla göz dolduracaksınız.

