KOÇ:

Bugün çok fazla meraklısınız. Olayları detayları ile inceleyip sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir sentez oluştururken karşılıklı çekişmelerden uzak kalmalısınız. Koşullarınızı zorlamamalısınız



BOĞA:

Duygusal düşüncelerden size bir artı gelmeyeceğini bildiğiniz halde, çevrenizdeki kişilerin yanlış hareketlerine takılmadan edemiyorsunuz. Karşıt Ay, yaratacılığınızı arttıracak yeni olayları tetikleyecek ve yeni gelişecek durumlara karşı tedbirli olmanız isteyecektir. Çevrenize ihtiyacı var. Enerjinizi doğru kullanmalısınız . Güvenebileceğiniz arkadaşlarınızla görüşmelisiniz.



İKİZLER:

Çalıştığınız kişilerle ve kişisel deneyimlerinizle ilgili genişlemeye ihtiyaç duyuyorsunuz Belli kalıpların kişisi değilsiniz ve yenilenme duygusunu hissetmediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Bugün, çalışma arkadaşlarınız sizi anlamakta güçlük çekecekler. Bazı olayları yanlış yorumlamalarına neden oluyorsunuz.



YENGEÇ:

Bugün, duygularınızı coşkulu bir şekilde karşı tarafa yansıtacaksınız., İhtiyacınız olan beraberlikte uyum içinde olmak istiyorsunuz. fakat sizin inatçı tavırlarınız, onun bitmeyen egoları yüzünden aranızda sürtüşmeler uzayabiliyor. Savunduğunuz konulardan taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.. Ayaklarınıza dikkat etmelisiniz ..



ASLAN:

Korkusuz yapınız her konuda kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alıyorsunuz. Onlara cesaret veriyorsunuz. Çalışma hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz. Sürekli bastırdığınız duygularınız sizin daha da güçlenmenize sebep oluyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz.



BAŞAK:

Yakın ilişkilerinizde temkinli olmakta yarar var. Size anlamsız gelen bazı olaylar onların yanlış düşünmelerine nden olabilir. Kuşkucu davranışların farklı yararını daha sonra olumlu bir şekilde göreceksiniz. Kısa yollar ve görüşmelerden alacağınız yeni haberler ileri vade de size artı getirecektir. Biraz daha beklemelisiniz.



TERAZİ:

Maddi konularda adımlarınızı dikkatli atmak zorundasınız. Enerjinizin dağınık olmasından dolayı, bazı detayları istemeden atlayabilirsiniz. Güveneceğiniz kişileri iyi seçin. Yatırımlarınız için sistemli ve kararlı hareket ediyorsunuz. Birçok zincirleme kazanç kapılarınız, gündemde olacak. İştahınızı denetlemek zorundasınız. Kilolarınızda artış var.



AKREP:

Ay burcunuzda ilerlerken, Mars finans evinizde ilerliyor.. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızı aramak isteyeceksiniz. Bazılarını gerçekten çok özlediniz ve onların da size ulaşmak istediklerinden emin olabilirsiniz. Uzun süredir gerçek paylaşımlara ihtiyacınız var. Bugün kış yorgunluğuna dikkat edin.



YAY:

Bugün, çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. İçinize dönük davranışlarınız yüzünden yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün yaşıyorsunuz. İçsel sesinizi dinleyerek doğruları bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Kafanıza koyduğunuz iş konusunda, sonucuyla ilgili belirsizliklere düşmekten çekiniyorsunuz.



OĞLAK:

İş ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen, kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak adına bazı organizasyonlar yapıyorsunuz. Kuralları ve kuralcılığı hiç sevmiyorsunuz.. Bugün, güçlü enerjiniz sayesinde hedeflerinizde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Geçmişle hesaplaşmayı bırakın artık.



KOVA:

İlişkiler konusunda siz destek verecek kişilerle görüşeceksiniz. . Bugün, değişik fikirler içinde bocalıyorsunuz. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yaşama geçirmek için gerekli tüm alt yapıya sahipsiniz. Bazen çekimserliğiniz yüzünden çok şey kaybedebiliyorsunuz.. Sabırlı olmak her zaman avantaj olmuyor.



BALIK:

Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız.. Karşı tarafla aranızda bazı güç oluşumu içinde olacaksınız. Kişisel çekim gücünüz çok fazla. Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor. Yaşadığınız her duygunun farklı bir anlamı olduğu muhakkak. Bugün eski hatalarınızı düşünmeli ve farklı davranmalısınız.

