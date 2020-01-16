KOÇ:

Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Kişisel ilişkilerinizde yapmanız gereken tek şey, kendinizi geriye çekmek olmalıdır.. Sağlam temeller üzerinde gelişmiş duygular, her şeyden daha fazla mutlu olmanızı sağlıyor. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Algılama gücünüzün yüksek olduğu bir gün.



BOĞA:

Uranüs burcunuzda ilerlerken, sizin olumlu ve sert yönlerinizi de ortaya çıkarıyor. Bugün, ilişkilerinizden kesin ve yargılayıcı bakıyorsunuz. Düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken, kendinize özgün bir sistem kullanıyor, yaşamınızdaki olaylara ciddi bakıyorsunuz. Partnerinizle birlikte akılcı bir tutum izleyeceksiniz…



İKİZLER:

Bugün, başkalarının yaşamını merak edebilir, birlikte olduğunuz ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz. Birlikte olacağınız kişileri iyi seçmeli ve güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız. Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için,bazen yakınlarınızda aranızda tartışma çıkıyor. Bugün temkinli hareket etmelisiniz.



YENGEÇ:

Bugün Ay'ın konumu, sizin olumlu yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Sosyal yaşantınızda kararlı ve istikrarlı bir tablo çiziyor olmanız, doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz. Duygusal konularda kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz. Birçok arkadaşınız sizinle aynı fikirde olacaktır



ASLAN:

Çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevreniz tarafından destek var. Bugün, karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Bir çok arkadaşınız, sizin tavsiyelerinizden yararlanmak isteyebilirler.



BAŞAK:

Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Sizin olaylara daha maddeci yaklaşmanız, onların kafasında farklı bir oluşum yaratabilir. Ay para evinizi etkilerken, isteklerinizden taviz vermek istemiyor, iş yaşantınızdaki kuralların kendi lehinize çevirmek istiyorsunuz. Atılımlarınızı yaparken gizliliği tercih edebilirsiniz.



TERAZİ:

Ay burcunuzda ilerlerken yaşadığınız duygusal sorunlar yüzünden canınız sıkılabilir. Bugün, maddi konularla ilgili gelişimleri takip etmek zorunda kalacaksınız. Çevrenizdeki kişilerin sizden destek beklemeleri; sorumluluk duygularınızın yoğun bir şekilde artmasına neden olabilir Bugün, çevreniz tarafından yönlendirilebilirsiniz dikkatli olun.



AKREP:

Düşüncelerinizdeki analiz yeteneğiniz mükemmel. Bugün, bilinçaltınızda gelişen olaylara esneklik getireceksiniz. Ruhsal gelişiminiz için, duygusal konulara gereksiniminiz var. Merkür iletişim evinizde ilerliyor.. Seçenekleriniz konusunda belli bir hedefleriniz var ve ulaşmaya çalışmak için gerekli çabayı sarf ediyorsunuz.



YAY:

Bugün, uzak yollarla ilgili bağlantılarınızın gündeme gelmesi, beklediğiniz gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Olaylara akılcı bir şekilde yaklaşmasını biliyor fakat yanlış seçimleriniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Bugün, takıntılı düşüncelerinizden sıyrılmalı ve kendinizle ilgili değişimleri takip etmelisiniz.



OĞLAK:

Ay, tepe evinizde ilerliyor. Üst yöneticilerinizle aranızda güçlü duygusal bağların gelişmesi ve onlarla işbirliği içinde hareket etmeniz, sizin için olumlu bir aşama olacak. Sizin olaylara katı bir tutum içinde yaklaşmanız, çatışmalara neden olabilir. Aradığınız destek; kariyer aşamasında olan için önemli olabilir. İş bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz.



KOVA:

Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. .Sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Yaşantınızda gelişen olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda kendinizi fazla üzmeyin. Yaşamın bir başka yönünü görüyor olmanız, sizi olumlu değiştirecek.



BALIK:

Güçlü yapınızı ortaya çıkaran çalışmalarınızla gündeme geleceksiniz. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin işlerini kolaylaştırma açısından, onlara yardım etme gereği duyacaksınız. Finans konularında rahatlama sağlamak istiyorsanız, size sunulan tekliflere ince eleyip sık dokuyarak yaklaşmamalısınız. Akşam saatlerinde kendinizi daha rahat hissedeceksiniz.



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