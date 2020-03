KOÇ:

İş münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi cezp edebilecek konular olacak ve burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz. Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği entresan kişilerle tanışabilirsiniz. Bu kişilerle ilginç aktivite planları yapabilir, sosyal yardım konularında girişimlerde bulunabilirsiniz. Kendinize güveniniz yerinde.



BOĞA:

Olaylara yaklaşım tarzında sergilenen bilgiç tavırlar kadar sizi iten davranış şekli yok. Bu nedenle aranızda mesafe bırakmaya çalıştığınız kişilere karşı katı bir şekilde soğuk davranıyorsunuz. Bu yapınızla kararlı bir duruş sergileyerek, aslında işlerin gelişme sürecini de garantiye alıyorsunuz. Bu konuda haklısınız.



İKİZLER:

Uygulamaya çalıştığını yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Fakat, kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Eğer, şartların zorluğundan dolayı düşüncelerinizi değiştirirseniz şimdiye kadar yaptıklarınız boşa gidecek. Bu nedenle, kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın ve sonra tekrar devam edin.



YENGEÇ:

Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Çünkü, hale aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Sizi kısa süreli de olsa bulunduğunuz ortamdan uzaklaştırıyor ama hiçbir şey kazandırmıyor. Çünkü, gerçekten yollarınız bir daha kesişmeyecek derecede farklı rotalarda ilerliyor.



ASLAN:

Ona karşı hisleriniz başka şeyler söylediği halde gülük hayatta davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler ciddi sosyal kurallar. Bu şekilde davranmanız da aslında sizin için risk olabilecek koşulları önlüyor. Bu nedenle bugün hislerinizle davranıp hata yapmayın. Aile yakınlarınızdan biri ile ilgili gerekli yardım konusunu ihmal etmeyin.



BAŞAK:

Yakınlarınızla yapmayı planladığınız seyahat için kendi arzularınız önemli. Bu konuda haklısınız. Fakat, çok da fazla detaylar konusunda ısrarcı olmayın. Maddi konuda zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor ama her zaman ki temkinli yapınızı bırakmayın. Bunu yakın çevrenize de hatırlatmak onlar için olumlu olacak.



TERAZİ:

Partnerinizle ilgili anlaşmazlığında bugün hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyarak etrafınızı önemsemiyorsunuz. Haklı olsanız bile bu şekilde davranmak hiçbir zaman uygun değil. Hava değişimlerinden etkilenerek mevsim hastalıklarına yakalanabilirsiniz. Dikkat edin.



AKREP:

Kendinize göre büyük çabalar sonucu gerçekleştirdiğiniz organizasyonu sahiplenmek, etrafınızdaki bazı yakın arkadaşlarınızın gizli tepkilerini çekiyor. Karşılıklı görüşmelerde imalı sözcüklerden kaçınmalısınız. Çünkü, gerçekten araya mesafeler girebilir. Ayrıca, ayni yerde farklı spekülasyona neden olacak dedikodu mahiyetinde konuşmalardan uzak kalın.



YAY:

Bugünlerde sağlığınızla ilgili beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme. Her kafadan çıkan tavsiyelere de çok kulak veriyorsunuz ve etkileniyorsunuz. Gerçek uzmanların öğütlerine önem verin. İlişkilerinizde gergin ortam yaratacak olaylara siz neden olmayın. Daha sonra ruh haliniz olumsuz etkileniyor.



OĞLAK:

Karşılıklı fikir paslaşması içinde olacağınız bir gündesiniz ve konuyla ilgili isteklisiniz. Bu şekilde motivasyonunuz iyi olduğu sürece başarı size kendiliğinden gelecek. Yani, küçük aksaklıklar karşısında hemen karaları bağlamayın. "Her sorunun bir çözümü olduğunu" kendinize her zaman empoze ediniz. Buna ihtiyacınız var.



KOVA:

Karşı cinsten arkadaşlarınızın yanında kendinizle ilgili özel konularınızı ulu orta konuşmayın. Gerçekte bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz fakat bazen öyle ortamlar oluyor ki farkında olmadan birçok şey konuşuluyor. Unutmayın, daha sonraki zamanlarda konuşulan konularla ilgili sizin tepkinizi çekecek spekülasyonlar yapılıyor.



BALIK:

Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz kendi iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Daha sonra gelişebilecek olumsuzlukları daha baştan denetim altına sokabiliyorsunuz. Bazen bunun farkında olmuyorsunuz. Bu tür konularda partnerinizin fikirlerine de kulak verebilirsiniz.