KOÇ:

Kişiliğinizin ön plana çıkmasından hoşlanıyorsunuz. Bugün, egolarınız çok yüksek ve duygusal ilişkileriniz de, bencilce davranabilirsiniz. Kardeşlerle ilgili sorunların gündem kazanması sonucunda, onlara destek vermek isteyeceksiniz. Yüreğiniz onların problemlerine ortak olmayı arzuluyor ve radikal kararlar almak istiyorsunuz.



BOĞA:

Güvenliğiniz her şeyden önemli. Yardımsever yapınıza diyecek yok fakat kişisel kazançlarınız söz konusu olduğu zaman, sabit bir düşünce tarzıyla hareket ediyor ve maddesel kaygılarınızı dile getirmeyi yeğliyorsunuz. Bugün, yakın arkadaşlarınızın sizi hayal kırıklığına uğratmaları söz konusu olabilir. Olayları abartmak istemeyeceksiniz.



İKİZLER:

Hareketli yapınıza uygun olan olayları üzerinize çekmekte oldukça ustasınız. Bugün, katılacağınız toplantılarda fikrinizi söylerken fazla abartmadan konuşmalısınız. İkna kabiliyetinizin yüksek oluşundan dolayı, sorumluluk altına giriyor ve daha sonra bıkabiliyorsunuz. Dikkat çekici bir gününüzdesiniz.



YENGEÇ:

Düşüncelerinizde karamsar olmanız için hiçbir nedeniniz yok. Bugün, değişik fikirler içinde bocalıyorsunuz. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yaşama geçirmek için gerekli tüm alt yapıya sahipsiniz. Geleneksel olmanızdan dolayı, yenilikler konusunda tereddüt ediyorsunuz. Hırslı yönlerinizi ortaya çıkarmak için kolları sıvamalısınız.



ASLAN:

İddiacı tavırlarınızla düşüncelerinizden taviz vermeyeceğiniz bir gün. Bugün, organizasyon çalışmalarıyla başarınızı daha da güçlendirmek istiyorsunuz. Arkadaşlarınız arasında ilginç fikirlerinizle ön plana çıkacaksınız. Fakat çevrenize temkinli davranarak, kendinizi olaylara hemen teslim etmek istemeyişiniz son derece olumlu.



BAŞAK:

Yaptığınız çalışmaların size sağlayacağı kazançların, ince detayları üzerinde yoğunlaşacağınız bir gün. Hırslarınızın ön plana çıkması sizi de şaşırtabilir. İsteklerinizi belirleyecek yeni bir planlama içine giriyor ve değişik kişilerin fikirlerinden yaralanıyorsunuz. Toplumsal çalışmaların farklı boyutlarını keşfedeceğinizi göreceksiniz.



TERAZİ:

Araştırmacı yönlerinizin yoğun olduğu bir gün. İdeallerinizi yaşama geçirmek için fırsatlardan faydalanmayı yeğliyorsunuz. Enerjinizin dağınık olmasından dolayı, bazı detayları istemeden atlayabilirsiniz. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından şikayet etseniz bile, onun varlığı sizin için farklı bir motivasyon kaynağı oluyor.



AKREP:

Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Bugün, sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor. Mantığınıza güvenseniz bile, meraklı yönlerinizi yüzünden hatalar yapabiliyorsunuz.



YAY:

Ay Yengeçte ilerliyor ve Venüs Boğa'ya geçti. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızı aramak isteyeceksiniz. Bazılarını gerçekten çok özlediniz ve onların da size ulaşmak istediklerinden emin olabilirsiniz. Uzun süredir gerçek paylaşımlara ihtiyacınız var. Bugün bahar yorgunluğuna dikkat edin.



OĞLAK:

Bugün karışık düşünceler içindesiniz. Hızlı düşünmeniz gereken bir çok konu var. Hepsini sırayla planlamalı ve en önemli olanına öncelik tanımalısınız.. Satürn Akrep'te ilerlerken, olaylara karşı dayanıklılığınızı arttırıyor. Derin bir kavrama anlayışınız varken, sizi başarıya götürecek gerçekler karşınızda duruyor.



KOVA:

Aşk konusunda engellerden hoşlanmıyorsunuz. Bugün, sosyal ilişkilerinizle duygusal konuları başarıyla pekiştireceksiniz. Çocukları olan Kovalar için ilginç bir gün. Onları daha sosyal ve yardım sever yapma çabası içindeler. Paylaşım duygusunu hissettirmek isteyecekler. Çevresel aktivitelerin gündemde olması yaşamlarına renk katacak.



BALIK:

Bugün, ailenizle ilgili özel toplantılara katılabilirsiniz. Uzun süredir bir arada olmayı planlamanıza rağmen, aradaki iş engellerinizin sorun yaratması yüzünden uzak kaldığınız yakınlarınız var. Bazı değerlerin ön plana çıkmasıyla, farklı duyguların sizi sardığını göreceksiniz. Kendinizi sorgulamayı bırakın ve duygularınıza teslim olun.

