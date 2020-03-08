KOÇ:

Ay kombinasyon burcunuz Aslan'da ilerliyor ve sabit yapınıza kararlılık ve sistem ilave ediyor. Bugün düşüncelerinizi değiştirmek istemiyorsunuz. Duygusal yaşantınızla ilgili mantıklı kararlar alıyorsunuz. Uzun süredir yapmayı planladığınız aktiviteleri yaşama geçirmelisiniz Disiplinli davranışlarınız karşı tarafı olumlu etkiliyor.

BOĞA:

Ailede bazı dengelerin gündem kazanması söz konusu. Bugün sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz.. Zor olanı seçmek sizin tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız. Atılımlarınız ve hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz. Duygusallığınızı denetlemelisiniz.

İKİZLER:

Bugün bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız. Maddesel konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız. Düşündüğünüz olumsuz düşünceler yüzünden kafanızı karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Özellikle kelimelerinizi kullanırken, dikkatli olmak zorundasınız. Başarınızı gölgelemeyin.

YENGEÇ:

Bugün ailenizle ilgili konularda yoğunlaşmak isteyeceksiniz. Evinizle ilgili kalıcı bir değişiklik yapmak istiyorsanız, atılımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Aile büyüklerinizi ziyaret edecek ve yaşlı akrabalarınıza yardım edeceksiniz. Çevrenize karşı sorumluluk bilinci içinde olacaksınız. Babanızla ilgili aktiviteleriniz önem kazanacak.

ASLAN:

Ay burcunuzda ilerlerken, duygu ve mantık karmaşası yaşıyorsunuz. Çalışkan yapınıza uygun davranışlar içindesiniz. Sabırla yaklaştığınız konularda başarınızı perçinliyorsunuz. İşin içine duygular girdiği zaman aklınız karışıyor ve olaylara daha farklı bakabiliyorsunuz. El becerinizi rahatça kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz.

BAŞAK:

Bugün, ele aldığınız konuların en küçük detayları bile gözünüzden kaçmayacaktır. Dikkatli yönlerinizi işiniz ve özel ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizin duygusal yaklaşımları kafanızın karışmasına neden olacaktır. Aranızda sorun haline gelen güven konularını tekrar konuşmalısınız. Karşılıklı anlayışa dayayan bir platform oluşturmalısınız.



TERAZİ:

Ay kombinasyon burcunuzda ilerlerken, ilişkilerinize maddesel yaklaşıyorsunuz. Düşüncelerinizde karamsar davranışlar içinde olabilir ve kendinizi gereksiz üzebilirsiniz. Geçmişten kaynaklanan problemlerin ruhsal anlamda sizi baskı altında tuttuğunu hissediyorsunuz. Kinci özelliklerinizi ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.

AKREP:

Aklınızda sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor. Kardeşler arası iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bir gün. Görüşmek istediğiniz kişilere ulaşacak ve onlarla kısa vadeli planlar yapacaksınız. Dostlarınıza mantıklı yaklaşmanız sayesinde, yakın bağlarınızı güçlendireceksiniz.



YAY:

Bugün, yatırımlar konusunda aklınız karışık. Bazı sorunlarınızı gözden geçirecek ve bütçenizi yeniden ayarlamak isteyeceksiniz. Harcamalarınızı kısıtlamak zorundasınız. Aklınıza taktığınız her şeyi yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz. Başkalarının işinize karışmasından hoşlanmadığınız bir gün.



OĞLAK:

Bugün, yalnız kalma ihtiyacı içindesiniz. Daha dingin düşünmek istiyorsunuz. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve yakın dostlarınızın güçlü desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz. Fırsatlarınızı akıllıca bir şekilde kullanacak ve isteklerinizdeki sınırları genişleteceksiniz. Sağlığınızla ilgili hazımsızlık sorunlarınız olabilir.



KOVA:

Bugün yalnızlık duygunuz çok güçlü ve olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı zannederek, arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Geçmişinizle ilgili yaşadığınız olayların etkisinde kaldığınız zaman daha çok karamsarlaşabiliyorsunuz. Ayrıca çevrenizle ilgili yardımlaşma duygunuz yoğun olduğu bir gün yaşayacaksınız.



BALIK:

Bugün çalışma yaşantınızla ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir. Atılımlarınız için, gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen, çevresel koşulların kısıtlı olması nedeniyle, bazı zorluklar yaşıyorsunuz. Kronik rahatsızlığı olanlar, tedaviye başlamalıdırlar.