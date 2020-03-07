KOÇ::

Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttıracak öğeler üzerinde durmanız, bazılarına ters gelebilir. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz.



BOĞA:

Bugün, düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyor ve çevrenizden çabuk etkileniyorsunuz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız. Aranıza mesafe koymalı fakat iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz. Kısa sürede yapmanız geren çok şey olacak.



İKİZLER:

Daha iyi pozisyonlar için, kendi koşullarınızı oluşturacaksınız. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda çekimser davranarak, biraz daha beklemeyi tercih etmelisiniz.



YENGEÇ:

Çevrenizde baskıcı tavırlar sergileyerek, bazı dostlarınızdan tepki alabilirsiniz. Erkek kardeşlerinizle ilgili duygusal bağlarınız gündeme gelecektir. Yaşlı akrabalarla gençler arasında gelişecek fikir ayrılıkları, aile içi sorunlara neden olmasını istemiyorsanız, ortak bir payda oluşturmalı ve olaylara esnek bir bakış açısı getirmelisiniz.



ASLAN:

Bugün kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Çalışma sisteminizi değiştirme konusunda yeniliklere ihtiyacınız var. İşinizle ilgili pozitif gelişmeler var ve işinize olan bağlılığınız, önemli noktaların oluşmasına neden oluyor.



BAŞAK:

Gücünüzü hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, kendinizi ön plana çıkaracak başarılı işler peşindesiniz. Olayların size sağlayacağı avantajlardan çok, kendi egonuzu tatmin etmeyi yeğliyorsunuz. Başarılı çalışmalar yaptığınız zaman, kendinizi özel ve farklı hissediyor ve motivasyon gücünüz artıyor.



TERAZİ:

Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Siz gücü seven bir kişi olduğunuz için, liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz .Bugün sosyal aktiviteleriniz sırasında karşılaşacağınız kişilerin daha sonra size kazandıracağı avantajları unutmayın.



AKREP::

Ailevi konularda hassas bir yapınız var. Bugün köklü düşünceleriniz yüzünden bocalayabilirsiniz. Değiştirmek istemediğiniz değer yargılarınız yüzünden, ikileme düşebilirsiniz. Üstelik siz yenilgiyi sevmediğiniz için, olaylara gelişigüzel bakamıyorsunuz. Sorunlardan kaçmayı deneseniz, rahatladığınızı göreceksiniz.



YAY:

Maddi konularda geri kalmak istemediğiniz için, çevrenizdeki koşullarınızı zorluyorsunuz. Bugün kısa yolları kapsayan işlerin gündem kazanmasıyla, yaşantınız hareketlenecek. Bir çok kombinasyon iş bağlantıları yüzünden başınızı ağrıyabilir. Yaşam enerjinizin güçlü olması, bazı hataları da beraberinde getiriyor.



OĞLAK:

Aileniz ve evinizle ilgili bir takım çalışmalar ön planda olabilir. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen; sizi zorlayan olaylar karşısında, çelişkiler yaşayabiliyorsunuz. Yapıcı yönünüzün çevresel faktörlerden çabuk etkilenmesi yüzünden olayların yönünü saptırabiliyorsunuz. Sevdiğiniz kişiye daha anlayışlı olmalısınız.



KOVA:

Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. . Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz. Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızın çağrılarına cevap vereceksiniz. Başarı grafiğinizle ilgili, tablonun yükselmesi söz konusu.



BALIK:

Güneş burcunuzda olumlu ilerliyor. Bugün kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissediyorsunuz. Ortaklıklar ve iş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog, sizde tatmin duygusu sağlayacaktır. Paylaşıma fazla önem vermeniz, bazen hata olabilir. Soğukkanlı çehrenizi devam ettirin.



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