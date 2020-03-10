BOĞA:

Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler ve eğlenceli geziler, gündeme gelecektir. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz.



İKİZLER:

Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. Sizden olumlu şekilde etkilenmeleri sizin lehinize gelişiyor. Karşıt ilişkilerinizde kendi gücünüzün farkındasınız ve olayları farklı bir şekilde ele almayı iyi biliyorsunuz.



YENGEÇ:

Ani gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün.. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Çevrenizde orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.



ASLAN:

Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. Venüs Balık burcunda ilerlerken, yakın ilişkilerinize renkli fakat dağınık bir hava verebilir. İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız.



BAŞAK:

Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve özgürlüğünüzü kanıtlayacak ve farklı kişilerin fikirlerin yola çıkarak, kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız. Yaratıcılığınızı ortaya koyacak yolculuklar söz konusu olacak. İkili ilişkilerinizde geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz. Bugün yaşamı sorguluyorsunuz..



TERAZİ:

Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün.Yaratıcılığınız hız kazanıyor.Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Aşırı çalışmanız gereken bir gün. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız.



AKREP:

İdealist yapınızın ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark ediyorsunuz. Bugün mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız. Bilinçaltınızda biriktirdiğiniz bir çok düşünceyi dağıtmayı denemelisiniz. Oğlak'ta ilerleyen Mars size verdiği dayanıklılık ve sabır veriyor.



YAY:

Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman, kendinizi çok daha mutlu hissediyorsunuz. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz ve paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz..



OĞLAK:

Bugün, ailenizin ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz. Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak, çözümleyici noktaları bulacaksınız.. Sezgisel gücünüz çok yoğun. Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu.



KOVA:..

Sadece mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden büyük keyif alacaksınız. Bugün, fikirlerinizi karşı tarafa istediğiniz gibi yansıtabileceksiniz. Güven duygusunun çok önemli olduğunu ona hissettirmelisiniz.



BALIK:

Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz. Partnerinizin ve birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Ayaklarınızla ilgili problemler olabilir. Dikkatli olun.



KOÇ

Projelerinizi ertelemenize rağmen, birtakım huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz. Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Zeki yönlerinizin başkalarının işine yaradığını görmek sizi mutlu edebilir. Maddesel sorunlarınızın başınızı ağrıtmasını istemiyorsanız, bütçenizi duygusal kullanmamalısınız.