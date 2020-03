İlişkiler zor bilinmeyenli bir denklem gibidir. Sınavlarda önünüze konan beyaz kağıttaki soruların cevaplarını bilmeseniz de olur. En fazla kırık not alır daha sonra telafi edersiniz. Peki; hayatın matematiğinde bu kadar boş vermişlik olabiliyor mu?



Yine eskilerin bir lafı vardı. ''Laf gemisiyle peynir yürümez'' Yargılama sanatımız mükemmel ya, her şeyi biz biliyoruz. Bizim tecrübelerimiz önemli. Acılara güçlüklere dayanabildiğimiz kadar ağırlığımız var..



İstanbul'da yaşayanlar bilir. Büyük kentlerin kocaman kocaman sorunları vardır. Altından kalmayacağınız sözler vermemek için mücadeleler verirsiniz. Başarılı olmak, metropol şehirlerde kolay değildir. Taviz vermemek için direnirsiniz. Dışardan davulun sesi hoş gelir. Bekara karı boşamak gibi bir şeydir. Hem güçlü olacak, hem saygınlığınızı koruyacak, hem de başarınızı gölgeleyen her türlü şartta karşı koyacaksınız. Olmuyorsa olmuyor diyemezsiniz. Hangi köşesine saklanırsanız saklanın yaşamın görünmeyen elleri sizi yakalayacak ve bir problemi sırtınıza yükleyecektir..



Malum İzmirliyim. Oldum olası şehrimle gurur duyarım Herkesin doğduğu şehir önemlidir. Sadece ailesi değil şehrin oksijeni bile beyninize kodlanmıştır. İçinizden atamazsınız. Nereye giderseniz gidin şehir arkanızdan gelir. Anılarınız ıslık çalar. Vazgeçmek kolay değildir. Kanınız canınızla emek verdiğiniz değerlerinizi yok sayamazsınız. Bilirsiniz ki ihmal ettiğiniz her şey ölür. Vicdanınıza hesap vermek zorundasınız..



Uzaklaştıkça kaçtığınız her şey yeniden karşınıza çıkar. Çocukluğunuz, gençliğiniz, geçmişiniz, bir gün sizi bıçaklayıverir. Sebepsiz bir cinayetin bilinmezliği gibidir. Hazırlıksız yakalanırsınız.



Ne zaman şehrimi anımsatacak sitemli bir söz, bir telefonla karşılaşsam, gizli bir suçluluk duygusuna kapılırım. Eski bir sevgiliyi geride bırakmış gibi. Özellikle de sizi kıran kişi sevdiğiniz bir arkadaşınız, akrabanız; sevgiliniz ve eşiniz ise bu insanı çok daha kötü hissettirir. Kırgınlığınızı, üzüntünüzü, hislerinizi, karşı tarafa ifade etmek, öyle kolay bir şey de değildir. Yolunuz uzunsa hep size kızgın kişiler olacaktır. Kimse duygularınızı öğrenmek istemeyecektir.. Ne olursa olsun onlar haklıdırlar. Çünkü; duygularına ihanet etmişsinizdir.



Bir şeyleri geride bırakmak zordur.. ''OLMADI SİL BAŞTAN ''demek cesurların işidir. Birilerinin başaramadıklarını siz yaptığınız zaman, en büyük tenkitleri alır, takdir edilmezsiniz. Muhakkak ''TÜH KAKA ' demek için bir nedenleri vardır. Egolarından ödün vermezler.



İstediğiniz kadar başarılı olun. Onların hayallerini siz gerçekleştirdiğiniz için af etmeyeceklerdir. . Boyunuz büyüdükçe, size yetişemedikleri için her şeyiniz küçümsenecektir... Göze aldığınız her tehlike yargılama konusu, deli cesareti olacaktır. Onların '' KEŞKE '' leri sizin sıradan yaptığınız şeyler olmaya başladıkça; aranızdaki mesafeler artacaktır.. Bir zamanlar el ele dolaştığınız insanların dikenli tellerine takılacaksınız. Yüreğiniz kanayacak ve kendi pansumanızı kendiniz yapacaksınız..



Adınız, işiniz, sevginiz, acılarınız, onların korkularını büyütecektir. . En zoru da; hayatınıza çoğalarak gelen yargılara ve haksızlıklara katlanmak olacaktır. . .Yeni oyunlar, yeni kapanlar hazırlanacak, ve size yine, eski kıyamadığınız insanlarınız kıyacaktır. Sonuç şu ki; PARDON SİZE GERÇEKTEN KIRGINIM..

Bazı insanlar incitmeden sevemezler ( anonim)