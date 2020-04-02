KOÇ:

Yeteneklerinizin sınırlarını zorlamada üstünüze yok. Bugün tüm becerilerinizi ruhsal bir maneviyatla birleştirecek ve kendi tarzınızı ortaya koyacaksınız. Planlarınızı ortaya dökerken, kişisel çekiciliğinizden faydalanmayı ihmal etmiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda istemeseniz de, çevrenizin odak noktası haline geleceksiniz.



BOĞA:

Yanlış zamanlarda karşınıza çıkan fırsatları kullanırken dikkatli olmalısınız. Ani hevesle sarıldığınız konuların kendinizi kanıtlamak uğruna yaptığınız güç gösterisi olabileceğini aklınıza getirmelisiniz. Enerjinizi doğru kullandığınız zaman geçekleştiremeyeceğiniz hiçbir şey yok.



İKİZLER:

İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir. Bugün, yine ataklık gerektiren düşüncelerinizi pratiğe geçirme planları içindesiniz. İş yaşantınızda dikkat çekmekten hoşlanıyorsunuz.



YENGEÇ:

Bugün, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. İlişkileriniz sosyal yaşantınıza canlılık verirken, sizi negatif etkileyen geçmiş duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşayabilirsiniz. Zengin bir dünyanız var ve rutin olaylardan hemen sıkılıyorsunuz.



ASLAN:

Zaman, zaman ani verdiğiniz kararlarla karmaşık görünen ve sizi engelleyen koşulları kısa sürede bertaraf ediyorsunuz. Ortak çalışmalarınızla ilgili gelişen ve sizi yoran tavırlar karşısında yapmanız gereken davranış şeklinizi dikkatlice gözden geçirin ve bu şekilde tepkinizi ortaya koyun. Zararlı çıkmayacaksınız.



BAŞAK:

Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinize gereken özeni göstermek istiyor ve ona daha çok zaman ayırmak istiyorsunuz. Tutkularınızın ön planda olacağı bir gün içindesiniz. Ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Bugün çevre ilişkilerinizde başarılı olacağınız bir gün. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmalısınız.



TERAZİ:

Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz olumlu gelişmeler size güven verecek. Ortak konu üzerinde sunduğunuz görüşler gerçekten dikkatle dinleniyor. Çünkü, olması gereken şartların gerçekleşmesi için yapılacak olanları çok sade bir şekilde dile getiriyor ve çevrenizin güvenini sağlıyorsunuz.



AKREP:

Mantıklı olmakla övünmenize rağmen, duygular söz konusu olduğu zaman hata üstüne hata yapıyorsunuz. Duygusal saplantılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz zaman, gerçekleri daha iyi görebiliyorsunuz. Bugün, olaylar karşısında yaratacağınız gizem, her zamankinden çok daha etkili olacaktır.



YAY:

Partneriniz istediğiniz desteği sağlarken, dostlarınız tarafından çok seviliyorsunuz. İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacak, ulaşmak istediğiniz kişiler konusunda zorluk çekmeyeceksiniz. Bazı konularda daha da güçlenmek zorundasınız. Kişisel yaklaşımlarınızla çevrenizde kolaylıkla iyi bir imaj yaratıyorsunuz.



OĞLAK:

Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınız kullanabilirsiniz. Kişisel zevklerinizi onlarla paylaşmaktan son derece mutlu olacaksınız. Fakat bazı konularda güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu. Çok küçük olaylar ruhunuzda fırtınalar yaratıyor ve dinginlik savaşları veriyorsunuz.



KOVA:

İkili ilişkilerinize ayırdığınız zaman, güncel çalışmalarınız aksatabiliyorsunuz.. Daha sonra fikrinizi değiştireceğiniz için, hiçbir şekilde ileriye dönük sözler vermemelisiniz. Duygusal gerilimleriniz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz.



BALIK:

Amaçlar ve arzular üzerinde çok fazla düşünmek istemediğiniz bir gün. Çevrenizin kişisel yargılarından hoşlanmayabilirsiniz. Fakat bazı riskleri göze almadan istediğiniz koşulları yaratmak güçleşebilir. Bu nedenle, bireysel çabalarınızın ortaya konulduğu ve inatla sürdürülmesi gereken gündesiniz.