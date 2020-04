KOÇ:

Birlikte çalıştığınız kişilerin sorunları yüzünden, başınız ağrıyabilir. Bugün, göğüslemek zorunda kalacağınız problemlere karşı kendinizi hazırlamalı ve hedefleriniz konusunda bildiğinizden şaşmamalısınız. İsteklerinizi yaşama geçirme konusunda, oldukça belirgin davranışlar içinde olacaksınız BOĞA:

Dostluklar konusunda seçici ve titiz davranmaya çalışıyorsunuz. Bugün, kalıcı işler yapmak için önemli adımlar atacaksınız. Kendinizi yoğun iş temposunun içinde bulabilirsiniz. Ani iş gezileri gündeme gelecek ve bağımsız yönünüzü istediğiniz gibi kullanma şansınızı elde edecek, özellikle inatçı yapınızı ön plana çıkaracaksınız.



İKİZLER:

Çevrenizle bütünleşmekten hoşlanmanıza rağmen, bugün aykırı düşünceler içindesiniz. Kendi fikirlerinizin doğruluğuna inanıyor ve iletişim içinde olduğunuz kişilere karşı kendi savunmanızı yapıyorsunuz.. Sosyal ilişkilerinizin önemini, yaşadığınız olayların sonuçlarında daha bilinçli bir şekilde anlayacaksınız.



YENGEÇ:

Bugün sevdiğiniz konularla ilgilenmek isteyeceksiniz. Güçlü iş birliği olduğunuz kişilerle aranızda uzaklıklar söz konusu ve onlarla iletişim sağlamak için, kısa yollar gündeme gelecek. Kendinizi ispat edeceğiniz alanları seçerek, başarınızı perçinleyecek işler peşindesiniz. Finans konuları üzerinde yoğunlaşmalısınız.



ASLAN:

Aşırı tutkulu yapınızı iş yaşantınıza da yansıtıyorsunuz. Kararlarınızı yalnız vermekten hoşlandığınız için, coşku duygusunun eksilmesi, sizde gerilim yaratıyor. Bugün, içsel savaşlarınıza bir son vermeli, ve çevrenizdeki olayları daha sıkı bir şekilde takip etmelisiniz. Eski hesapların yeniden gündeme gelmesi canınızı sıkmamalı.



BAŞAK:

İnsanların kolaylıkla kabullendiği güçlü ve etkileyici bir karizmanız var. Bu özelliğiniz sizi her konuda, avantajlı hale getiriyor Sosyal bir toplumda yaşadığınızı ve sosyal bir disiplin içinde hayatın sürdürülmesi gerektiğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Bugün, çevresel faktörlerin önemli olduğu bir gün yaşayacaksınız.



TERAZİ:

Aynı düşünceye sahip olduğunuz kişilerle bir arada olacağınız bir gün olmasına rağmen, yalnızlık duygusuna kapılabilirsiniz. Maddesel konularda yaşadığınız küçük ayrıntılar, yaşantınızın günlük rutinini bozacak şeyler değil. Ailenizde gelişen bazı problemler sizi de etkiliyor. Onların gerginlikleri iş durumunuzu aksatabilir.



AKREP:

İş yaşantınızda gizli düşmanlarınız olduğu bir gerçek. Kinci değilsiniz ama bazen elinizde olmadan onlara içerliyorsunuz. İş yaşantınızda farklı bir sisteminiz var. Çevrenize kendinizi ispat etmeniz zor oluyor Bugün duygularınız mantığınızın önüne geçecek. Bazen,fazla hassas davranmakla kendinize haksızlık ediyorsunuz.



YAY:

İş yaşamınızda aksayan durumlar sizi ilgilendirmemeli.. Siz sorumluluklarınızı yerine getirmesini biliyorsunuz. Değişken yapınıza rağmen, mantıklı davranışlar içindesiniz. Çevrenizdeki kişiler sizi anlamakta zorlanıyorlar. Bugün farklı bir şeyler yapmanız için. Ay size her türlü desteği veriyor. İsteklerinizi gerçekleştirmelisiniz.



OĞLAK:

Kendinizi yenilemek istiyorsanız, eski şartlarınızın size yaşattığı zorlukları tekrar yapmamaya çalışmalısınız. Karşıt ilişkilerinizde güven ararken, siz karşınızdaki kişiye bu duyguları eksik veriyorsunuz.. Zaman içinde değişen koşulların sizi değiştirmesine izin vermeli ve olayları, mantık yönünden yola çıkarak değerlendirmeliniz



KOVA:

Mantık ve duygu ikilemi yaşadığınız bugün, çevrenizin fikirlerine kayıtsız kalmamalısınız. Çıkacağınız yolculuklar işiniz için önemli olacak. Bugün aile büyüklerinizin ve sizden yaşlı kişilerin desteğini almalısınız. Onların fikirleri size farklı bir bakış açısı sunuyor. Olayları derinlemesine irdelemek, sağlığınızı tehdit ediyor



BALIK:

Her an yaşamınıza yenilik katma peşinde olmanız, sizi izleyenleri hayrete düşürüyor. Bazıları için fazla ütopiksiniz. Bugün, finans konuları ile ilgili değişik düşüncelere sahipsiniz fakat, aklınızdan geçenleri paylaşma konusunda çekimser davranıyorsunuz. Daha sonra yanlış anlaşılmak üzülmenize neden oluyor