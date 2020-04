KOÇ:

Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki bir çok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek. Bugün sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmamalı, bazı şeyleri kendinize saklamalısınız.



BOĞA::

Bugün kişisel ve geleneksel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Olayların iç yüzünü araştırarak, sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir. Kendinizden başka hiç kimsenin fikirlerini kolay kabul etmek istemiyor, ve inatçı yapınızı her fırsatta vurguluyorsunuz. Bugün rekabetçi davranacaksınız.



İKİZLER:

Ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz.. Bugün duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız. Partnerinizle ortak zevkleriniz gündeme gelecek. Birlikte keyif alabileceğiniz paylaşımlar söz konusu. Ani tartışmalardan kaçınmalısınız.



YENGEÇ:

Duygularınız, sezgileriniz ve mantığınız arasında kuracağınız köprü anlaşılır gibi değil. Farklı yolları seçerek, herkesten önce çözümlediğiniz sorunlarla, çevrenizde şaşkınlık yaratıyorsunuz. Bugün kıskançlık güdülerinizi denetleme ihtiyacı içinde olacak, hatta kendinize bu konuda disiplin bile getireceksiniz.



ASLAN:

Ay burcunuzda ilerliyor ve sezgileriniz yüzünden hatalara açık bir gün yaşayacaksınız. Size anlatılar her şeyi yanlış algılayabilir veya çok çabuk inanabilirsiniz. Duygusal konularda daha dikkatli davranmalı ve olayların gerçek yüzünü görmeden karar vermemelisiniz. Bugün anaç yönleriniz ön planda olacak ve çevrenizi koruma altına alacaksınız



BAŞAK:

Bugün Ay bilinç altınızı etkiliyor. Gizliliğe karşı meyliniz var. Gizemli olan her şeyi merak ediyorsunuz. Partnerinizle olan ilişkinizi sürekli düşünme ihtiyacı içinde olabilir ve olayları fazlaca abartabilirsiniz. Kendinizi haklı çıkarma adına başlattığınız içgüdülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeniz hatalı olabilir. Dikkatli olmalısınız.



TERAZİ:.

Enerjinizi yeterince kullanamayabilir ve kendinizi, sağlık konusunda hassas hissedebilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerin farklı beklentileri yüzünden iş potansiyelinizin azalmasını istemiyorsanız, onlar özverili bir yaklaşım göstermelisiniz. Göreceksiniz, olaylar kısa sürede çözümlenecek ve siz de rahatlayacaksınız.



AKREP:

Yaşam enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılık dürtülerinizi istediğiniz alanda kullanabilir, bir çok yeni iş için başlangıçlar yapabilirsiniz. Bugün satın alma duygunuz çok yüksek. Uzun süredir aklınıza taktığınız alışverişi yapmaktan büyük bir zevk alacaksınız.



YAY:

Maddi konularda doğru kararlar alacak, birikime ve yatırıma önem vereceksiniz. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanabilir, onlarla yapacağınız olumlu işbirlikleri ve vereceğiniz destek, sizi oldukça mutlu edecek. Bugün sürpriz beklentilere açık olduğunuz bir gün içindesiniz. Özellikle duygusal beklentileriniz gündemde.



OĞLAK:

Bugün maddi konularda istediğiniz güveni yakalamak istiyorsunuz. Kişisel çekiminizin güçlü olduğu bir gün. Çevrenizde iletişim içinde olacağınız kişilerin, yaşantınıza sağlayacağı olumlu katkılarını inkar etmiyorsunuz. İlişkinizde bilinçli yaklaşımlarınız karşı tarafın da beklentilerinin tam karşılığı olacak. Kendinizden ödün vermemelisiniz



OVA:

Çevrenizle duygusal işbirliği içinde olduğunuz zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Bugün Çevresel sorumluluğunuzun farkındasınız. Yaptığınız bir takım işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandırırken, olayları kısa sürede sonuçlandırmanın keyfini de yaşayacaksınız. Karşıt Ay'ın konumu başarınızı destekliyor.



BALIK:

Yakın dostlarınızla duygusal paylaşımlar yaşamak isteyeceksiniz. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınız sizi arayabilir, İletişim konusunda yoğunluk söz konusu olacak. Sezgilerinizin güçlü olmasından dolayı gerilim yaşayabilirsiniz. Bazı kişileri olduğu gibi kabul ederseniz, bugün mutlu olacağınız olaylar sizi bekliyor.