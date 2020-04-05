KOÇ:

Takıntılı bir kişi değilsiniz. Fakat bugün, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz. Aklınız yine karışık. Bugün çevrenizdeki kişilere olumlu bakmalısınız. Enerjinizi doğru yolda kullandığınız göreceksiniz. Kariyerinizi sağlamlaştırmak adına başlatacağınız çalışmalar başarılı ilerliyor. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli.

BOĞA:

Başarı ve bol kazanç, bir arada gelebilir. Size, en iyi koşulları sunacak bazı tekliflere hazır olmalısınız. Mantık takıntılarınızı biraz daha yumuşatmanız gerekiyor. Bir ortağınızla ilgili güç savaşları başlatabilirsiniz. Empati yeteneğinizi doğru kullandığınız zaman, başarı size hızla gelecektir. Grup çalışmalarına sıcak bakmalısınız.

İKİZLER:

Bugün, arkadaşlarınızla uyumlu ve destekleyici ilişkiler içinde olabilirsiniz. Evinizle ilgili yeni bir düzenleme söz konusu. Ortaklıklar konusunda sizden yaşça büyük kişilerin desteğini göreceksiniz. Hayallerinize oldukça yaklaşacağınız bir gün içindesiniz. Birçok fırsat kendiliğinden oluşacak. Kısa seyahatlerin söz konusu olduğu bir gün.

YENGEÇ:

Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. . Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Eski dostlarınızla iş birliği gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.

ASLAN:

Aldığınız her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecektir. Emeklerinizin karşılığını almanız için, doğru planlar yapmalısınız. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin. Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız.

BAŞAK:

Ay burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor. duygusal konularda gereksiz bir tavır sergiliyorsunuz. Size anlatılan herşeyi gözünüzde fazla büyütecek ve ciddiye alacaksınız. Koşulların sizden yana oluşu; bazı engellerin ortadan kalkmasıyla daha bir açıklık kazanıyor. Olaylara iyi niyetli yaklaşırsanız, siz kazanacaksınız.

TERAZİ:

Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi dinletmesini bileceksiniz. Güçlü iş birliği olduğunuz kişilerle aranızda uzaklıklar söz konusu ve onlarla iletişim sağlamak için, kısa yollar söz konusu olacak. Başarıya susamış durumundasınız. Önünüze çıkan fırsatları akıllıca kullanırsanız, her şey göründüğünden çok daha hızlı gelişecektir.

AKREP:

Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz. Sosyal yönlerinizin ortaya çıkmasıyla, çevrenizin daha da kalabalıklaştığını göreceksiniz.

YAY:

Ailenizle ilgili önemli ve güzel olaylar gündeme gelebilir. Kardeşlerinizin bir sorununa yardımcı olabilirsiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz.

OĞLAK:

Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşük temposundan, olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılamadan edemiyorsunuz. Bugün Ay, iletişim konusunda ilginç olaylarla karşılaşabileceğinizi hatırlatıyor. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Sistemli yapınızı zorlasa da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

KOVA:

Mars burcunuzda ilerliyor. Bir süredir aklınıza gelmeyen bazı olaylar, yeniden kafanızda şekillenecektir. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Sıra dışı fırsatlar için değerlendirmenizi doğru yapmalısınız. Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.

BALIK:

Bugün kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Merkür'ün enerjisini doğru kullanmalısınız. Sevgi dolu bir yapınız var ve günlük olaylardan çabuk etkilenmemelisiniz. Yakın dostlarınızın iyi niyetle söylediği sözlerden farklı anlamlar çıkarmanıza hiç gerek yok.