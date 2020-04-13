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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.04.2020, 00:00

KOÇ: Bugün Ay tepe evinizde ilerlerken, yaratıcılığınızı daha da ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacak ve toplumsal başarınızı ön plana çıkarmak isteyeceksiniz. Enerjinizi yanlış kullanmak istemiyorsunuz.

BOĞA: Duygusal konularda performans yüksekliği göze çarpıyor. Partnerinizin hakkınızda düşüncelerine çok önem veriyorsunuz. Bugün, duygu derinliğinizde birçok ayrıntılar söz konusu olabilir.

İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerle iş birliği içinde olacaksınız. Bugün, kendinizle ilgili yeni projeler üretme çabasındasınız. Partnerinizle ortak çalışmalar yapmak için, uygun bir gündesiniz.

YENGEÇ: Ay'ın bulunduğu konum sayesinde, kişisel ilişkilerinizi maddesel kazançlarınızla aynı paralellikte tutmak isteyebilirsiniz. Proje üretme konusunda derin düşüncelere sahipsiniz. Bilinçaltınız oldukça yoğun.

ASLAN: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları akıllıca kullanacaksınız. Bugün, görüşeceğiniz kişilerin, davranışları çok önemli. İsteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

BAŞAK: Ay sizin gibi toprak burç olan Oğlak'ta ilerlerken, fikirlerinizde belli ve gözle görülen bir inatçılık söz konusu. Ele aldığınız konuları sonuna kadar sürdürecek ve başarıya bir adım daha yaklaşacaksınız.

TERAZİ: Karşı tarafın ani değişimleri karşısında bocalayabilirsiniz. Bugün, çevrenizle birlikte yeni başlangıçlar olacak ve girişimciliğinizi ön plana çıkaracaksınız. Kendi tarzınızla hareket etmekten yanasınız.

AKREP: Çevrenizdekilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. İnsanlara güven duymak istemeniz bazı detayları ön plana çıkarıyor. Birçok konu üzerinde yeniden düşünmeli ve acele etmemelisiniz.


YAY: Kişisel özgürlüğünüzün elinizden alınmasına oldukça karşısınız. Bugün, derin düşünceler içinde olabilirsiniz. Ret etme konusunda daha cesur davrandığınız zaman, yaşamınız kolaylaşacak.

OĞLAK: Ay burcunuzda ilerliyor ve ilişkilerinize yeni bir motivasyon kazandırıyor. Kişisel kariyeriniz ve duygusal güveninizin önemli olması, yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmenizi sağlıyor.

KOVA: Geçmiş yaşamınızla ilgili eski pürüzler kafanıza takıyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin sizinle olan beraberliğinde, sosyal statünüze önem veriyor olması, sizi daha da seçici yapabilir.

BALIK: Duygusal bağlarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Enerjinizi olumlu bir şekilde ortaya çıkarmanız gerekiyor. Bugün, yaşamınızı kolaylaştırıcı olayları kendinizi çekmekte üzerinize yok.

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