KOÇ: Bugün Ay tepe evinizde ilerlerken, yaratıcılığınızı daha da ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacak ve toplumsal başarınızı ön plana çıkarmak isteyeceksiniz. Enerjinizi yanlış kullanmak istemiyorsunuz.



BOĞA: Duygusal konularda performans yüksekliği göze çarpıyor. Partnerinizin hakkınızda düşüncelerine çok önem veriyorsunuz. Bugün, duygu derinliğinizde birçok ayrıntılar söz konusu olabilir.



İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerle iş birliği içinde olacaksınız. Bugün, kendinizle ilgili yeni projeler üretme çabasındasınız. Partnerinizle ortak çalışmalar yapmak için, uygun bir gündesiniz.



YENGEÇ: Ay'ın bulunduğu konum sayesinde, kişisel ilişkilerinizi maddesel kazançlarınızla aynı paralellikte tutmak isteyebilirsiniz. Proje üretme konusunda derin düşüncelere sahipsiniz. Bilinçaltınız oldukça yoğun.



ASLAN: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları akıllıca kullanacaksınız. Bugün, görüşeceğiniz kişilerin, davranışları çok önemli. İsteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.



BAŞAK: Ay sizin gibi toprak burç olan Oğlak'ta ilerlerken, fikirlerinizde belli ve gözle görülen bir inatçılık söz konusu. Ele aldığınız konuları sonuna kadar sürdürecek ve başarıya bir adım daha yaklaşacaksınız.



TERAZİ: Karşı tarafın ani değişimleri karşısında bocalayabilirsiniz. Bugün, çevrenizle birlikte yeni başlangıçlar olacak ve girişimciliğinizi ön plana çıkaracaksınız. Kendi tarzınızla hareket etmekten yanasınız.



AKREP: Çevrenizdekilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. İnsanlara güven duymak istemeniz bazı detayları ön plana çıkarıyor. Birçok konu üzerinde yeniden düşünmeli ve acele etmemelisiniz.



YAY: Kişisel özgürlüğünüzün elinizden alınmasına oldukça karşısınız. Bugün, derin düşünceler içinde olabilirsiniz. Ret etme konusunda daha cesur davrandığınız zaman, yaşamınız kolaylaşacak.



OĞLAK: Ay burcunuzda ilerliyor ve ilişkilerinize yeni bir motivasyon kazandırıyor. Kişisel kariyeriniz ve duygusal güveninizin önemli olması, yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmenizi sağlıyor.



KOVA: Geçmiş yaşamınızla ilgili eski pürüzler kafanıza takıyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin sizinle olan beraberliğinde, sosyal statünüze önem veriyor olması, sizi daha da seçici yapabilir.



BALIK: Duygusal bağlarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Enerjinizi olumlu bir şekilde ortaya çıkarmanız gerekiyor. Bugün, yaşamınızı kolaylaştırıcı olayları kendinizi çekmekte üzerinize yok.