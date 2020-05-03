KOÇ: Siz her zaman doğal olmaktan yanasınız.

Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.



BOĞA: İnandığınız her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız.

İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor.



İKİZLER: Yaşadığınız olayları belli bir dengede tutmaya çalışıyor olmanız, sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulacak olan konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.



YENGEÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz. Duygusal davranmamalı ve yaklaşımlarınız mantıksal olmalıdır. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmelisiniz.



ASLAN: Bugün özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için, hata yapma olasılığınız son derece zayıf. Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele verilmiş kararlarınız sizi yanıltabilir.



BAŞAK: Derin ve araştırmacı yapınızı daha da derinleştirme ihtiyacı içindesiniz. Bugün, ele aldığınız her konuyu irdelemekten yorulabilirsiniz.

Arkadaşlarınız bazı önemli sorunlarını sizinle paylaşmak isteyeceklerdir.



TERAZİ: Araştırmayı seviyor ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek seyrediyor. Kendinizi ve etrafınızı yargılamaktan vazgeçin ve her şeyi olduğu gibi kabul etmesini öğrenin.



AKREP: Yönetilmekten nefret ettiğiniz için işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz. Her türlü yeteneğinizi kullanabilirsiniz. Karşılaşacağınız kişilerin kişisel özellikleri sizin için önemli.



YAY: Duygusal konularda kendinizi gizlemekten vazgeçmelisiniz. Artık daha saydam olmanızın zamanı geldi. İsteklerinizi gerçekleştirme çabası ve bir çok kombinasyon çalışmalar içinde olacaksınız.



OĞLAK: Yeni başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Bugün, partnerinizle birlikte ortak kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmelisiniz.



KOVA: Yeteneğinizi denemek isteyebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma platformu oluşturabilir, çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz.



BALIK: Bugün sağlıklı yaşam konusu gündeme gelebilir ve birçok diyet çeşitlerini gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşmanız gereken konular var. Aktif çalışmalarınızla dikkat çekeceksiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın