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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.05.2020, 00:00
KOÇ: Siz her zaman doğal olmaktan yanasınız.
Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.

BOĞA: İnandığınız her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız.
İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor.

İKİZLER: Yaşadığınız olayları belli bir dengede tutmaya çalışıyor olmanız, sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulacak olan konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.

YENGEÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz. Duygusal davranmamalı ve yaklaşımlarınız mantıksal olmalıdır. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmelisiniz.

ASLAN: Bugün özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için, hata yapma olasılığınız son derece zayıf. Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele verilmiş kararlarınız sizi yanıltabilir.

BAŞAK: Derin ve araştırmacı yapınızı daha da derinleştirme ihtiyacı içindesiniz. Bugün, ele aldığınız her konuyu irdelemekten yorulabilirsiniz.
Arkadaşlarınız bazı önemli sorunlarını sizinle paylaşmak isteyeceklerdir.

TERAZİ: Araştırmayı seviyor ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek seyrediyor. Kendinizi ve etrafınızı yargılamaktan vazgeçin ve her şeyi olduğu gibi kabul etmesini öğrenin.

AKREP: Yönetilmekten nefret ettiğiniz için işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz. Her türlü yeteneğinizi kullanabilirsiniz. Karşılaşacağınız kişilerin kişisel özellikleri sizin için önemli.

YAY: Duygusal konularda kendinizi gizlemekten vazgeçmelisiniz. Artık daha saydam olmanızın zamanı geldi. İsteklerinizi gerçekleştirme çabası ve bir çok kombinasyon çalışmalar içinde olacaksınız.

OĞLAK: Yeni başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Bugün, partnerinizle birlikte ortak kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmelisiniz.

KOVA: Yeteneğinizi denemek isteyebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma platformu oluşturabilir, çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz.

BALIK: Bugün sağlıklı yaşam konusu gündeme gelebilir ve birçok diyet çeşitlerini gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşmanız gereken konular var. Aktif çalışmalarınızla dikkat çekeceksiniz.
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