KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız.

Kalabalık canınızı sıkılabilir.



BOĞA: Bu dönem; yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız.

Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız.

Cesurca riskleri göze alacaksınız.



İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif hissediyorsunuz. Ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız.

Büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.



YENGEÇ: Önyargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.

Gücünüzün farkındasınız.



ASLAN: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içindesiniz. Atılımlar için bağlantıları kuruyorsunuz.



BAŞAK: Akılcılığa her zaman çok önem veren bir kişi olarak her zamankinden çok daha fazla duygularınız yoğun olacaktır.

Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilirsiniz.



TERAZİ: Testlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir.



AKREP: Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük nedenlere dayalı sorunları büyütebilirsiniz.

Onları ikna için çaba sarf edeceksiniz.



YAY: Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz.

Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.



OĞLAK: Bugün çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza bağlılık gösterdiğinizi, işlerinizi mükemmel yaptığınızı biliyorsunuz.



KOVA: İşinizi yaparken; duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. Girişimciliğiniz yine ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.



BALIK: Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.