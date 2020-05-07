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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.05.2020, 00:00

KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız.
Kalabalık canınızı sıkılabilir.

BOĞA: Bu dönem; yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız.
Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız.
Cesurca riskleri göze alacaksınız.

İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif hissediyorsunuz. Ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız.
Büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.

YENGEÇ: Önyargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.
Gücünüzün farkındasınız.

ASLAN: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içindesiniz. Atılımlar için bağlantıları kuruyorsunuz.

BAŞAK: Akılcılığa her zaman çok önem veren bir kişi olarak her zamankinden çok daha fazla duygularınız yoğun olacaktır.
Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilirsiniz.


TERAZİ: Testlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir.

AKREP: Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük nedenlere dayalı sorunları büyütebilirsiniz.
Onları ikna için çaba sarf edeceksiniz.

YAY: Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz.
Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.

OĞLAK: Bugün çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza bağlılık gösterdiğinizi, işlerinizi mükemmel yaptığınızı biliyorsunuz.

KOVA: İşinizi yaparken; duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. Girişimciliğiniz yine ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.

BALIK: Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.

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