Koç: Bu dönem arkadaş çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla birarada olacaksınız. Yaşam kalitenizde standartınızı korumak için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istemeniz saygı görüyor.

Boğa: Arkadaşlarınızla bugün, ortak çalışma içinde olacağınız önemli konular gündeme gelecek. Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız.

İkizler: Bu dönem iş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Onların spontane kullandıkları sözcükler sizi üzerken, canınızın sıkılmasına neden olacak ve o ana kadar aklınıza gelmeyen konuları da düşüneceksiniz.

Yengeç: Bu dönem daha mantıklı olacaksınız. Yeni projeler doğrultusunda değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle birarada olacağınız günler olacak. Yaşamın tadını çıkartın.

Aslan: Oldukça keyifli anlar geçireceksiniz. Kendinizi şımartın, hayatın zevkleri-ne varın. Fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, çılgın aşk kaçamaklarına da hazırlanmalısınız.

Başak: Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeye-bilirsiniz. Oysa, enerji yüklü ve güçlü bir potansiyele sahipsiniz.



Terazi: Karasızlık anlarında arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermemelisiniz. Hırslarınız yaşam akışınızı yönlendirecek. Amaçlarınız için ılımlı adımlar atacaksınız.

Akrep: Karşı cinsle birlikte yapacağınız çalışmalarda güçlü hissedecek ve başkası tarafından kişiliğinizin takdir edilmesi hoşunuza gidecek. Yaptığınız her iş ses getirirken, davranışlarınız takdir görecek.

Yay: Haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek ve yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar ortaya çıkacaktır.

Oğlak: Bugün içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Eski hatalarınızın, sizi rahatsız etmesini engellemek sizin elinizde.

Kova: Bugün riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Bu dönemde; huzursuz bir kişi-lik sergileyebilirsiniz.

Balık: Bugün iletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. Çevrenizde-ki iş arkadaşlarınızla disiplin konusun-da sorunlar yaşayacaksınız. Farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.