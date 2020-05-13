KOÇ: İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar. Tutku ve aşk insanısınız.

Üstelik ihtiraslı aşklarınız dillere destandır.

Şu sıralar mantıklı ve sabit aşka dönüşebilecek önemli duygular peşindesiniz.



BOĞA: Karşılaşacağınız kişilerde farklı özellikler arıyorsunuz. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz fakat çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Önceden paye verdiğiniz kişi artık sizin için önemsiz.



İKİZLER: Aşk yaşamınızda karışıklıklar meydana gelebilir. Partnerinizin sizden düşüncelerini sakladığını düşünmeye başlayacaksınız.

Kendinize dönük davranırsanız, duygusal hatalar yaşayabilirsiniz.



YENGEÇ: Hızlı başlayan ve biten duygulara karşı dikkatli olmalısınız. Bu dönem flört etmeye daha çok şans vermeniz sizi üzebilir. Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, önleminizi alacaksınız.



ASLAN: Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz.

Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğreneceksiniz. Aile içi tartışmalar olabilir. Haklı olduğunuzu kanıtlamak için çaba harcıyorsunuz.



BAŞAK: Bilgi sahibi olmadığınız konularda fikir yürütme huyunuzu kontrol altına almalısınız.

Zor durumda kalarak karşınızdaki kişinin güvenini kaybediyorsunuz. Fikir beyan etmek zorunda değilsiniz.



TERAZİ: Duygularınızda farklı bir mantık var.

Sizinle ilgili konuların başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız.

Bugün, partnerinizle önemsiz konularda ısrarcı olmazsanız sorun kalmayacak.



AKREP: Orijinal dostluklar gündeme gelecek.

Yeni tanıştığınız kişilerle uygun sohbet ortamları yakalayacak, uyumlu kişilik sergileyeceksiniz. Ani başlayan aşk ilişkilerine karşı tedbirli olmalısınız.



YAY: Kariyerinizle ilgili başarı, size parayı da getirecek. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik halinizi istediğiniz yönde kullanıyorsunuz.. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok işler başaracaksınız.



OĞLAK: Sosyal yaşamınızda ilginç olaylar gelişecek ve önemli kişilerle birarada olacaksınız.

Bu grup aktiviteleri çerçevesinde, bazı kişilerle, ayni düşünce noktasında buluşacak ve kenetleneceksiniz.



KOVA: Kısa mesafeli yolculukların ve ilişkilerin size sağlayacağı kazançları hesaplamanın tam zamanı. Bu dönemde politik olun, çevrenize gülümseyin. Bazen takıntı derecesinde davranışlar içine giriyorsunuz.



BALIK: Bugün çevrenizdeki kalabalıkların dostluk gösterilerine kanmayın. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz.

Yaşam kalitenizi artırmak için gösterdiğiniz çaba sonuç veriyor.