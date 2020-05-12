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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.05.2020, 00:00

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Olayların boyutları, davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor. Her şey iyi olacak. İkna kabiliyetiniz artıyor.

BOĞA: Bugün olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısı sizi sıkabilir. Her konuda sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor. Bunları aklınıza takıyorsunuz.

İKİZLER: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi geriyor. Gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.

YENGEÇ: Bugün arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapa-bilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmemelisiniz.

ASLAN: Katılacağınız toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkide bulunan güçlü kişilerden destek olacaksınız. Kariyeriniz önem kazanmaya başlıyor. İş bağlamada oldukça başarılısınız.

BAŞAK: Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize kazanç sağlayacak anlaşmalara imza atacaksınız. Memnun olmadığınız durumlar var ve tek-lifleri değerlendirebilirsiniz.


TERAZİ: Azimli ve hırslı yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, insanlara karşı baskıcı davranmamalısınız.
Kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacaksınız.

AKREP: Kariyerinizi grup çalışmalarıyla destekleyeceksiniz.
Aklınıza yatan konularda başarılısınız ve bunu aşk hayatınıza yansıtıyorsunuz.
Acelecilik yüzünden zarar görmemek için dikkatli olun.

YAY: Bugün bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız.
Tüm çalışmalarınızda sonuca gideceksiniz. Fiziksel olarak çekici, enerjik ve aktif bir tavır içindesiniz.

OĞLAK: Uzu süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmelisiniz.
Mesleki aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Sakinliği elden bırakmayın.

KOVA: Çevrenizde gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz.
Sorunların dışında kalmayı başardığınız müddetçe sinir sisteminizi koruyabilirsiniz.
İşler ayağınıza gelecek.

BALIK: İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.
Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.
Belirsizlikleri kafanızdan atın.
İçinde bulunduğunuz durumda arkadaş önerileri kafanızı karıştırıyor.

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