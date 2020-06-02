KOÇ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz.
Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.
BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz.
İnsanın her ortama adapte olabilmesi için yapacağı tek şey iletişim düzeyinin yüksek tutulmasıdır.
İKİZLER: Yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde bir toplantı gerçekleştireceksiniz.
YENGEÇ: İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.
ASLAN: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı yanınız ağır basıyor ve adımlarınızı dikkatli atıyorsunuz. Enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız.
BAŞAK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek. Karşınıza çıkacak olan fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.
TERAZİ: Anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partnerinizde paylaşıyor. Dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.
AKREP: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz.
YAY: Canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz.
Fazla çalışıyorsunuz, yardım alabilirsiniz.
OĞLAK: Yaşamın her adımında kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Her olayın arkasında farklı nedenler arıyorsunuz.
KOVA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı gizlilik içinde olmamalısınız.
BALIK: Yakın arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da cesurca yaymalısınız.
Bu sizi daha çok motive edecek.
Dostlar konusunda seçicisiniz.