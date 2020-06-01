KOÇ: Üstlendiğiniz sorumluluklar canınızı sıkıyor. Fakat kendinizi ispat etmeniz için sıkı bir çalışmaya yönelmelisiniz.

Duygularınız farklı olsa bile, içinde bulunduğunuz durum önemli.



BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir. Egonuzu yüksek.



İKİZLER: Bulunduğunuz şartların olumlu olması sizi pek fazla etkilemiyor. Yeni heyecanlar yaşamak istiyorsunuz. Yaptıklarınızın çevrenizde ters algılanması yeterince canınızı sıkıyor. Acele etmeyin.



YENGEÇ: Uzun vade işlerden hoşlanıyor ve işinizi aceleye getirmekten hoşlanmıyorsunuz.

Maddi ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak.

Başarınızın seviyesi yüksek.



ASLAN: Aşk yaşantınızla ilgili zihniniz karmakarışık.

İlgi alanınızda değişimler var.

Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz.



BAŞAK: Ailenizle ilgili sorunlar gündeme gelecek.

Güneş, düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Zihinsel aktiviteniz yoğun. Mantıklısınız.



TERAZİ: Maddi konularda istediğiniz bağlantıları gerçekleştirmek için sosyal statünüzü kullanabilirsiniz. Bugün kendinize zaman ayırmalı ve kesin bir plan dahilinde çalışmalısınız.



AKREP: Küçük ve kısa yolculukların size sağladığı avantajları inkar edemezsiniz.

Bugün bulunduğunuz ortamın şartlarından yararlanabilirsiniz. Etkin ve cazibelisiniz.



YAY: Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz.

İşlek zekanız sayesinde bir takım engelleri aşacaksınız. Görüşeceğiniz kişilere dikkat etmelisiniz.



OĞLAK: Yaşamınızdaki doğru ve yanlışlarınızı yeniden gözden geçirecek, olayları düşüneceksiniz. Birlikte olduğunuz kişilerin sizden beklentileri var. Bugün bilinçaltınız çok yoğun.



KOVA: Dengelerin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Mutsuz olduğunuz olaylardan, kendinizi çabuk soyutlayacaksınız.



BALIK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek.

Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişilerle mücadele etmek zorunda kalacaksınız.