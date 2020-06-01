KOÇ: Üstlendiğiniz sorumluluklar canınızı sıkıyor. Fakat kendinizi ispat etmeniz için sıkı bir çalışmaya yönelmelisiniz.
Duygularınız farklı olsa bile, içinde bulunduğunuz durum önemli.
BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir. Egonuzu yüksek.
İKİZLER: Bulunduğunuz şartların olumlu olması sizi pek fazla etkilemiyor. Yeni heyecanlar yaşamak istiyorsunuz. Yaptıklarınızın çevrenizde ters algılanması yeterince canınızı sıkıyor. Acele etmeyin.
YENGEÇ: Uzun vade işlerden hoşlanıyor ve işinizi aceleye getirmekten hoşlanmıyorsunuz.
Maddi ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak.
Başarınızın seviyesi yüksek.
ASLAN: Aşk yaşantınızla ilgili zihniniz karmakarışık.
İlgi alanınızda değişimler var.
Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz.
BAŞAK: Ailenizle ilgili sorunlar gündeme gelecek.
Güneş, düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Zihinsel aktiviteniz yoğun. Mantıklısınız.
TERAZİ: Maddi konularda istediğiniz bağlantıları gerçekleştirmek için sosyal statünüzü kullanabilirsiniz. Bugün kendinize zaman ayırmalı ve kesin bir plan dahilinde çalışmalısınız.
AKREP: Küçük ve kısa yolculukların size sağladığı avantajları inkar edemezsiniz.
Bugün bulunduğunuz ortamın şartlarından yararlanabilirsiniz. Etkin ve cazibelisiniz.
YAY: Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz.
İşlek zekanız sayesinde bir takım engelleri aşacaksınız. Görüşeceğiniz kişilere dikkat etmelisiniz.
OĞLAK: Yaşamınızdaki doğru ve yanlışlarınızı yeniden gözden geçirecek, olayları düşüneceksiniz. Birlikte olduğunuz kişilerin sizden beklentileri var. Bugün bilinçaltınız çok yoğun.
KOVA: Dengelerin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Mutsuz olduğunuz olaylardan, kendinizi çabuk soyutlayacaksınız.
BALIK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek.
Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişilerle mücadele etmek zorunda kalacaksınız.