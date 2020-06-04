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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.06.2020, 00:00
KOÇ: TANIŞACAĞINIZ kişilerin çevresi sizin için önemli. Statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgilerinizi onlarla birleştireceksiniz.
Kendi değerlerinizin farkındasınız.

BOĞA: ENTELEKTÜEL ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Felsefi konuşmalar sizin için önemli. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.

İKİZLER: SANATSAL ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız.

YENGEÇ: SEVDİĞİNİZ kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir.
Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

ASLAN: KARŞI cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorunda kalacaksınız.
Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz.

BAŞAK: BAZILARINIZ yakın bağ kurdukları kişilerle ortak çalışıp karlı çıkabilir.
Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.

TERAZİ: KİŞİLERİN olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için önemli. Bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.

AKREP: HİSSEDEREK gerçekleştirdiklerinize karşı oluşabilecek hiçbir düşünce sizi negatif etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz.

YAY: AŞIRI alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün yaşıyorsunuz. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız.

OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.
Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.

KOVA: AŞK ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız.
Ailenizden gelecek olan eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacaktır.

BALIK: ÖNEMLİ bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, güzel bir fırsat doğuyor.
Bugün kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Konumunuzu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.
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