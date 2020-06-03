KOÇ: Duygularınızda asla yanılmıyorsunuz.

Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor.

Kendinizi güven duymanız, daha da başarılı olmanıza neden oluyor.



BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor.

Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor. Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca, keyfiniz hemen yerine geliyor.

Olaylara daha derin bakacaksınız.



İKİZLER: Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz.

Geleceğe ait planlar yaparken, çok hızlı karar değiştiriyorsunuz.



YENGEÇ: Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu sizin moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli.



ASLAN: Partneriniz duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor.

Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görülüyor. Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.



BAŞAK: İsteklerinizde ısrarcı ve inatla davranırsanız doğal olarak engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz.



TERAZİ: Yalnızlık duygusu tarzınız değil ama bugün, kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişen olan yapınızla çevrenizi şaşırtıyorsunuz.

Geleceğinizi güvenle bakıyorsunuz.



AKREP: Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güveniyor olmanız, çevreniz içinde olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.



YAY: Güçlü bir enerjiniz var ve bugün her şeyi kendi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz. Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, olaylara temkinli gitmelisiniz.



OĞLAK: Önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.

Yaşam temponuz daha da hızlanıyor.



KOVA: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz.

Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilirsiniz.

Mesleğinizde kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.



BALIK: Birçok fikirden yola çıkarak, mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız değişebilir. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. Çok bireysel olmayın.