KOÇ: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin size olan güveni nedeniyle, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.



BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz.

İstediğiniz başarıyı yakalamak için çalışmalarınızı ona göre yönlendireceksiniz.

Sistemli olmanız tepkiye neden olabilir.



İKİZLER: Uzaklara gitme isteği içindesiniz.

Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşüncelerle bocalayacaksınız.

Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor, önleminizi alıyorsunuz.



YENGEÇ: Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan kişiye çok az rastlanır.

Bugün, her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.



ASLAN: Siz doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz.

Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.



BAŞAK: Bugün kendinizi kısıtlanmış duygusuna kapılmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize belli bir disiplin getireceksiniz.

Savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmak istemiyor.



TERAZİ: Ailenizle olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Ve onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Bugün, ay sizden yana. Partnerinizle birlikte özgürce gezebilirsiniz.



AKREP: Partnerinizin size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir fakat önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.



YAY: Maddi konularla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıksal ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak ve sonuçlandıracaksınız.



OĞLAK: Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, parasal konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün kendi menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içinde olacaksınız.



KOVA: Düşüncelerinizde özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olan kişilere karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.



BALIK: Ay'ın konumu, evle ilgili bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Bugün, sizden yaşlı kişilerin fikirleri etkisinde kalacaksınız.