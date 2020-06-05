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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.06.2020, 00:00

KOÇ: Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Onunla aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.

BOĞA: Geçmişten ders almasını biliyorsunuz.
Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız bitmiyor ve beklemekten sıkıldınız.

İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.
İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı uygulayacaksınız.

YENGEÇ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceksiniz.
Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alış verişi içindesiniz.
Kendinizi ortaya koymanın zamanı.

ASLAN: Toplumsal konulara eğilim gösterme ihtiyacınız var. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. İş ve aile problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.

BAŞAK: Çalışma hayatınızda etrafınızdan çok çabuk etkileniyor ve yaşadığınız problemleri yaptığınız işe kolay aksettirebiliyorsunuz.
Bugün sosyal aktivitelerinizde canlanma söz konusu olacak.

TERAZİ: İlginç fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz.
Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz.

AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı isteklerinize göre yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır. İlgi alanınızda değişimler içindesiniz. Yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz.

OĞLAK: Araştırmacı yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.

KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz.
Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz.
Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.

BALIK: Planladığınız işleriniz için, yeni yapılanmalar olacak. Enerjinizin güçlü olduğu bir gündesiniz. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız.

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