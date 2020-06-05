KOÇ: Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Onunla aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.



BOĞA: Geçmişten ders almasını biliyorsunuz.

Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız bitmiyor ve beklemekten sıkıldınız.



İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.

İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı uygulayacaksınız.



YENGEÇ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceksiniz.

Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alış verişi içindesiniz.

Kendinizi ortaya koymanın zamanı.



ASLAN: Toplumsal konulara eğilim gösterme ihtiyacınız var. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. İş ve aile problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.



BAŞAK: Çalışma hayatınızda etrafınızdan çok çabuk etkileniyor ve yaşadığınız problemleri yaptığınız işe kolay aksettirebiliyorsunuz.

Bugün sosyal aktivitelerinizde canlanma söz konusu olacak.



TERAZİ: İlginç fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz.

Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz.



AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı isteklerinize göre yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.



YAY: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır. İlgi alanınızda değişimler içindesiniz. Yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz.



OĞLAK: Araştırmacı yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.



KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz.

Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz.

Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.



BALIK: Planladığınız işleriniz için, yeni yapılanmalar olacak. Enerjinizin güçlü olduğu bir gündesiniz. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız.