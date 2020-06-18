KOÇ: Çok cesursunuz ve zor işleri yardım almadan başarıyorsunuz. Çalıştığınız alanlarda özgürce hareket edecek, girişimciliğinizi alacağınız desteklerle pekiştireceksiniz. Teknoloji ile ilgili yolculuklar gündeme gelebilir.
BOĞA: Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve kişisel başarınızı arttırmayı denemelisiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz. Hedefleriniz konusunda olumlu bir tablo çiziyorsunuz.
İKİZLER: Çevrenizle uyum içinde duygusal alışverişler yaşayacaksınız. Bugün, bazı dostlarınızın sizden farklı beklentileri olabilir. Gezilerinizin çoğu araştırmaya yönelik olacak.
İletişim konularında gelişmeler var.
YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun davranışlarından kolay etkilendiğiniz için dikkatli olmanız gereken bir gün. Deneyimlerin önemli olduğunu unutmayın.
ASLAN: Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz.
Değişime ihtiyacınız var.
BAŞAK: Duygularınız sizi olumlu şekilde etkiliyor.
Gücünüzü ortaya koymak için çalışmaya başlamalısınız. Adımlarınızı sağlam atmalısınız. Kalbi dolu olanlar, partnerleriyle sosyal aktivitelere katılacak.
TERAZİ: Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.
Partnerinizin de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır. İdeallerinizi gerçekleştirmek için elinize geçecek olan farklı fırsatlar söz konusu. Kendinizi sorgulamayın.
AKREP: Yaratıcılığınız konusunda kendinize güveniniz gelişiyor ve kafanızda geliştirdiğiniz planlarınızı başkaları ile paylaşma fırsatı buluyorsunuz. Jüpiter geri giderken eski fırsatlar karşınıza çıkıyor.
YAY: Ortamın şartlarından istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz ve zekanız sayesinde engelleri aşacaksınız..
İşinizde yaşadığınız olumlu gelişmeler, sizi çevrenize karşı farklı kılıyor.
OĞLAK: Sizin doğrularınız, başkalarının size karşı yarattığı zıtlıkları körüklüyor. Çözüm aramanızın size yarar getirmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Hayata geçirmeye çalıştığınız düşüncelerinizi biraz bekletin.
KOVA: Geçmişinizle iç içe yaşamak isteyebilirsiniz ve eski özlemleriniz değer kazanabilir.
Güzel ve olumlu duyguların kişisi olduğunuz için, kaybettiğiniz fırsatları bir kez daha düşünebilirsiniz.
BALIK: Çalıştığınız kişilerle aranızdaki uyum, problem yaşadığınız konularda olumlu adımlar atmanızı sağlayacak. Kalabalık toplantılardan kaçmanıza rağmen, çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz.