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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.06.2020, 00:00

KOÇ: Çok cesursunuz ve zor işleri yardım almadan başarıyorsunuz. Çalıştığınız alanlarda özgürce hareket edecek, girişimciliğinizi alacağınız desteklerle pekiştireceksiniz. Teknoloji ile ilgili yolculuklar gündeme gelebilir.

BOĞA: Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve kişisel başarınızı arttırmayı denemelisiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz. Hedefleriniz konusunda olumlu bir tablo çiziyorsunuz.

İKİZLER: Çevrenizle uyum içinde duygusal alışverişler yaşayacaksınız. Bugün, bazı dostlarınızın sizden farklı beklentileri olabilir. Gezilerinizin çoğu araştırmaya yönelik olacak.
İletişim konularında gelişmeler var.

YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun davranışlarından kolay etkilendiğiniz için dikkatli olmanız gereken bir gün. Deneyimlerin önemli olduğunu unutmayın.

ASLAN: Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz.
Değişime ihtiyacınız var.

BAŞAK: Duygularınız sizi olumlu şekilde etkiliyor.
Gücünüzü ortaya koymak için çalışmaya başlamalısınız. Adımlarınızı sağlam atmalısınız. Kalbi dolu olanlar, partnerleriyle sosyal aktivitelere katılacak.

TERAZİ: Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.
Partnerinizin de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır. İdeallerinizi gerçekleştirmek için elinize geçecek olan farklı fırsatlar söz konusu. Kendinizi sorgulamayın.

AKREP: Yaratıcılığınız konusunda kendinize güveniniz gelişiyor ve kafanızda geliştirdiğiniz planlarınızı başkaları ile paylaşma fırsatı buluyorsunuz. Jüpiter geri giderken eski fırsatlar karşınıza çıkıyor.

YAY: Ortamın şartlarından istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz ve zekanız sayesinde engelleri aşacaksınız..
İşinizde yaşadığınız olumlu gelişmeler, sizi çevrenize karşı farklı kılıyor.

OĞLAK: Sizin doğrularınız, başkalarının size karşı yarattığı zıtlıkları körüklüyor. Çözüm aramanızın size yarar getirmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Hayata geçirmeye çalıştığınız düşüncelerinizi biraz bekletin.

KOVA: Geçmişinizle iç içe yaşamak isteyebilirsiniz ve eski özlemleriniz değer kazanabilir.
Güzel ve olumlu duyguların kişisi olduğunuz için, kaybettiğiniz fırsatları bir kez daha düşünebilirsiniz.

BALIK: Çalıştığınız kişilerle aranızdaki uyum, problem yaşadığınız konularda olumlu adımlar atmanızı sağlayacak. Kalabalık toplantılardan kaçmanıza rağmen, çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz.

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