KOÇ: Çok cesursunuz ve zor işleri yardım almadan başarıyorsunuz. Çalıştığınız alanlarda özgürce hareket edecek, girişimciliğinizi alacağınız desteklerle pekiştireceksiniz. Teknoloji ile ilgili yolculuklar gündeme gelebilir.



BOĞA: Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve kişisel başarınızı arttırmayı denemelisiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz. Hedefleriniz konusunda olumlu bir tablo çiziyorsunuz.



İKİZLER: Çevrenizle uyum içinde duygusal alışverişler yaşayacaksınız. Bugün, bazı dostlarınızın sizden farklı beklentileri olabilir. Gezilerinizin çoğu araştırmaya yönelik olacak.

İletişim konularında gelişmeler var.



YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun davranışlarından kolay etkilendiğiniz için dikkatli olmanız gereken bir gün. Deneyimlerin önemli olduğunu unutmayın.



ASLAN: Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz.

Değişime ihtiyacınız var.



BAŞAK: Duygularınız sizi olumlu şekilde etkiliyor.

Gücünüzü ortaya koymak için çalışmaya başlamalısınız. Adımlarınızı sağlam atmalısınız. Kalbi dolu olanlar, partnerleriyle sosyal aktivitelere katılacak.



TERAZİ: Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.

Partnerinizin de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır. İdeallerinizi gerçekleştirmek için elinize geçecek olan farklı fırsatlar söz konusu. Kendinizi sorgulamayın.



AKREP: Yaratıcılığınız konusunda kendinize güveniniz gelişiyor ve kafanızda geliştirdiğiniz planlarınızı başkaları ile paylaşma fırsatı buluyorsunuz. Jüpiter geri giderken eski fırsatlar karşınıza çıkıyor.



YAY: Ortamın şartlarından istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz ve zekanız sayesinde engelleri aşacaksınız..

İşinizde yaşadığınız olumlu gelişmeler, sizi çevrenize karşı farklı kılıyor.



OĞLAK: Sizin doğrularınız, başkalarının size karşı yarattığı zıtlıkları körüklüyor. Çözüm aramanızın size yarar getirmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Hayata geçirmeye çalıştığınız düşüncelerinizi biraz bekletin.



KOVA: Geçmişinizle iç içe yaşamak isteyebilirsiniz ve eski özlemleriniz değer kazanabilir.

Güzel ve olumlu duyguların kişisi olduğunuz için, kaybettiğiniz fırsatları bir kez daha düşünebilirsiniz.



BALIK: Çalıştığınız kişilerle aranızdaki uyum, problem yaşadığınız konularda olumlu adımlar atmanızı sağlayacak. Kalabalık toplantılardan kaçmanıza rağmen, çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz.