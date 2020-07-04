KOÇ: KAFANIZI hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.



BOĞA: HAREKETLİ bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa sürede sıkılıyorsunuz.

Bugün, sizinle uzun süredir yakın olduğunuz dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.



İKİZLER: YAKIN dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı dedikodular eksik olmaz.



YENGEÇ: KENDİ doğrularınıza inandığınızda, her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak.

Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor.



ASLAN: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca paylaştığınız için, tepki alıyorsunuz.



BAŞAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.



TERAZİ: BASKICI davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız.

Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Hedeflerinize ulaşmak için gerekli imkanlara sahipsiniz.



AKREP: BUGÜN, duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacaksınız.



YAY: BUGÜN iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenizin dikkati üzerinizde olacak. İlişkinizde istediğiniz sonucu alacaksınız.



OĞLAK: BUGÜN enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz.

İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz.



KOVA: GÜZEL ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içindesiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir.



BALIK: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size zarar veriyor.