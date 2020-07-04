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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.07.2020, 00:00

KOÇ: KAFANIZI hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.

BOĞA: HAREKETLİ bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa sürede sıkılıyorsunuz.
Bugün, sizinle uzun süredir yakın olduğunuz dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.

İKİZLER: YAKIN dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı dedikodular eksik olmaz.

YENGEÇ: KENDİ doğrularınıza inandığınızda, her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak.
Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor.

ASLAN: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca paylaştığınız için, tepki alıyorsunuz.

BAŞAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: BASKICI davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız.
Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Hedeflerinize ulaşmak için gerekli imkanlara sahipsiniz.

AKREP: BUGÜN, duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacaksınız.

YAY: BUGÜN iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenizin dikkati üzerinizde olacak. İlişkinizde istediğiniz sonucu alacaksınız.

OĞLAK: BUGÜN enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz.
İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz.

KOVA: GÜZEL ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içindesiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir.

BALIK: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size zarar veriyor.

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