KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.



BOĞA: Takıldığınız konulara güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.



İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede ben de varım diyeceksiniz.

Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazı karmaşalar yaşanacak. Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyorsunuz.



YENGEÇ: Olaylara duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.



ASLAN: Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.



BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışmaları sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak.

Maddi kaygılarınızın gündemde olacak.



TERAZİ: Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün alışveriş yaparken, bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi sivri bir dille söylemeniz, istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.



AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak.



YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız.

Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.



OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz.

Aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.



KOVA: Aile bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.



BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanız. Ortamlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün çevrenizdekileri kolayca etkileyebiliyorsunuz.