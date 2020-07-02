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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.07.2020, 00:00

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsat yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.
Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz.

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız.
Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz.
Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli.

YENGEÇ: Bugün alınganlığınız tavan yapabilir.
Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.

BAŞAK: Henüz oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.
Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz.

TERAZİ: Kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.

AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir.
Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.

YAY: Aşka çok önem veren bir kişi olarak, her zamankinden daha fazla yoğun duygular yaşayacağınızı bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.
Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir.
Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.

KOVA: Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.

BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.

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