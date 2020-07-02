KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsat yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.

Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz.



BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız.

Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz.

Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli.



YENGEÇ: Bugün alınganlığınız tavan yapabilir.

Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.



ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.



BAŞAK: Henüz oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.

Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz.



TERAZİ: Kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.



AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir.

Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.



YAY: Aşka çok önem veren bir kişi olarak, her zamankinden daha fazla yoğun duygular yaşayacağınızı bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.



OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.

Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir.

Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.



KOVA: Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.



BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.