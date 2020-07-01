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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.07.2020, 00:00

KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor.
Karşıt fikirdekilere sabır ve güç göstermeniz önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabiliyorsunuz.
Bu da çevrenizde fark yaratıyor.

BOĞA: İmkânsız gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını göreceksiniz.
Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.

YENGEÇ: Kinci yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.


ASLAN: Mal varlığınızı artıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getireceksiniz.
İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, ilgili olmalısınız.

BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır. Bugün farklı düşünüp farklı hareket ediyorsunuz.

TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için; artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.

AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz.
Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu olacak.

YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz.
Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.

OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. Bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günlerdesiniz.

KOVA: Yaratıcılığınızı ve manyetik çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz.
Eski fırsatlar yeniden gündemde.

BALIK: İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor.
İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak.

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