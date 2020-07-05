KOÇ: HEDEFLERİNİZDE ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.



BOĞA: BUGÜN duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.

Mantıklı düşünseniz de, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.



İKİZLER: ÇEVRENİZLE inatlaşmak yerine, ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği içinde olmak isteyebilirsiniz.

Kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacaksınız.



YENGEÇ: ÇEVRENİZE karşı kapalı ve duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Olayları büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.



ASLAN: GÜÇLÜ dostluklar yerine, amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz.

Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel görmemelisiniz.



BAŞAK: AKLINIZ maddesel konularda olsa da, sosyal yaşantınızı canlı tutmak için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Düşüncelerinizi yansıtma konusunda oldukça başarılı günlerinizden biri. Gözler üstünüzde.



TERAZİ: KISA yollarla ilgili planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.



AKREP: JÜPİTER'DEN destek almaya devam ediyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zaman, başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor.YAY: SİSTEMLİ davrandığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Üretkenliğinizi vurgulayacak konulara yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın, sizin için önemli olanı seçmelisiniz.



OĞLAK: SADECE kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken, çevreniz göz ardı etmeyin.

İnsanlar duygusallığınızla ilgili müdahaleci olduklarında, savunmaya geçiyorsunuz.



KOVA: BUGÜN, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu. olacak. Bir çok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız.

Etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız olarak düşünün.



BALIK: HER türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar olacak. Çalışmalarınızla takdir göreceksiniz.