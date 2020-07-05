KOÇ: HEDEFLERİNİZDE ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.
BOĞA: BUGÜN duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.
Mantıklı düşünseniz de, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.
İKİZLER: ÇEVRENİZLE inatlaşmak yerine, ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği içinde olmak isteyebilirsiniz.
Kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacaksınız.
YENGEÇ: ÇEVRENİZE karşı kapalı ve duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Olayları büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.
ASLAN: GÜÇLÜ dostluklar yerine, amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz.
Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel görmemelisiniz.
BAŞAK: AKLINIZ maddesel konularda olsa da, sosyal yaşantınızı canlı tutmak için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Düşüncelerinizi yansıtma konusunda oldukça başarılı günlerinizden biri. Gözler üstünüzde.
TERAZİ: KISA yollarla ilgili planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.
AKREP: JÜPİTER'DEN destek almaya devam ediyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zaman, başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor.YAY: SİSTEMLİ davrandığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Üretkenliğinizi vurgulayacak konulara yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın, sizin için önemli olanı seçmelisiniz.
OĞLAK: SADECE kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken, çevreniz göz ardı etmeyin.
İnsanlar duygusallığınızla ilgili müdahaleci olduklarında, savunmaya geçiyorsunuz.
KOVA: BUGÜN, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu. olacak. Bir çok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız.
Etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız olarak düşünün.
BALIK: HER türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar olacak. Çalışmalarınızla takdir göreceksiniz.