KOÇ: DUYGUSAL konulara daha ince bir yaklaşım göstereceksiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, kişileri doğru seçmelisiniz.

Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız.



BOĞA: ÜSTLERİNİZDEN beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulunduğu şartlar dahilinde hareket ettikleri için, size dar bir kalıp sunacaklardır. Yakınlarınızla parasal konulara girmemelisiniz.



İKİZLER: BU dönemde, birçok iş konusunda istekli olacaksınız. Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

Olaylardan, çabuk soyutlanacaksınız.



YENGEÇ: ÇEVRESEL koşulların daralmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir.

Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.



ASLAN: SİZİN için sonuç önemli. Bekleyin ve her şeye takılmayın. Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız.

Ne kadar iyi niyetli olursanız olun; istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır.



BAŞAK: MADDE sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz karışabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin.

Parayla ilgili konuları erteleyin, ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.



TERAZİ: DUYGUSAL konularda her şey sizin istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşünceleri istediğiniz netliğe kavuşmadığında sizi takıntılı yapabiliyor. Bu dönem kısa vadeli çözümleri unutmalısınız.



AKREP: OLAYLARI akışına bıraktığınız zaman her şeyin daha açık olduğunu göreceksiniz.

Acil durumlar için karşınızdakilere yüklenmeyin.

Değişim içinde olduğunuz için olaylara kendinizi kapatabilirsiniz.



YAY: BUGÜN içsel kuruntularınız oldukça yüksek.

Değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız.

Her şeyin altı yapısını incelemekten sinirleriniz yorgun düşebilir.



OĞLAK: PARTNERİNİZE gereksiz bir kıskançlık ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Yanılmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda tavrınızla dikkat çekeceksiniz.



KOVA: İLİSKİLERİNİZİ gözden geçirmek için tam sırası. İş arkadaşlarınızın düşünceleri çok önemli. Onlarına daha çok zaman ayırmalı, beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

Bu dönem iş teklifleri alabilirsiniz.



BALIK: KARSINIZA çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Çevresel koşullarınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

Felsefi yeteneğiniz yoğunlaşacak ve fikirlerinizde başarılı olacaksınız.