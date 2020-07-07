KOÇ: DUYGUSAL konulara daha ince bir yaklaşım göstereceksiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, kişileri doğru seçmelisiniz.
Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız.
BOĞA: ÜSTLERİNİZDEN beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulunduğu şartlar dahilinde hareket ettikleri için, size dar bir kalıp sunacaklardır. Yakınlarınızla parasal konulara girmemelisiniz.
İKİZLER: BU dönemde, birçok iş konusunda istekli olacaksınız. Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
Olaylardan, çabuk soyutlanacaksınız.
YENGEÇ: ÇEVRESEL koşulların daralmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir.
Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.
ASLAN: SİZİN için sonuç önemli. Bekleyin ve her şeye takılmayın. Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız.
Ne kadar iyi niyetli olursanız olun; istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır.
BAŞAK: MADDE sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz karışabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin.
Parayla ilgili konuları erteleyin, ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.
TERAZİ: DUYGUSAL konularda her şey sizin istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşünceleri istediğiniz netliğe kavuşmadığında sizi takıntılı yapabiliyor. Bu dönem kısa vadeli çözümleri unutmalısınız.
AKREP: OLAYLARI akışına bıraktığınız zaman her şeyin daha açık olduğunu göreceksiniz.
Acil durumlar için karşınızdakilere yüklenmeyin.
Değişim içinde olduğunuz için olaylara kendinizi kapatabilirsiniz.
YAY: BUGÜN içsel kuruntularınız oldukça yüksek.
Değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız.
Her şeyin altı yapısını incelemekten sinirleriniz yorgun düşebilir.
OĞLAK: PARTNERİNİZE gereksiz bir kıskançlık ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Yanılmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda tavrınızla dikkat çekeceksiniz.
KOVA: İLİSKİLERİNİZİ gözden geçirmek için tam sırası. İş arkadaşlarınızın düşünceleri çok önemli. Onlarına daha çok zaman ayırmalı, beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.
Bu dönem iş teklifleri alabilirsiniz.
BALIK: KARSINIZA çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Çevresel koşullarınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.
Felsefi yeteneğiniz yoğunlaşacak ve fikirlerinizde başarılı olacaksınız.