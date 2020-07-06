KOÇ: İlişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız.

Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.



BOĞA: Ortaklıklar ve iş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog, sizde tatmin duygusu sağlayacaktır.

Çevrenize soğukkanlı olmaya çalışın...



İKİZLER: Hedeflerinizde ilerlemek istiyorsanız, güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı, enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçmelisiniz.



YENGEÇ: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız, içsel davranışlarınızda belirleyici etkenleri fark etmelisiniz. Taviz vermediğiniz için, gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.



ASLAN: İletişim konusunda oldukça başarılısınız.

Çevresel koşullar isteklerinizi engelleyebilir. Tecrübelerinizi, yaşama başarıyla geçireceksiniz. Sevdikleriniz için fazla sorumluluk alıyorsunuz.



BAŞAK: İş disiplininiz mükemmel. Bugün çevrenizdekileri tarzınızla etkileyecek ve baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenin, üstlerinizle konuşurken daha sakin ve temkinli olmalısınız.



TERAZİ: Bugün Ay'ın bulunduğu konum, yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma fırsatı veriyor.

Geçmişi sorguluyorsunuz. İsteklerinizi gerçekleştirmede farklı detaylar üzerinde durmanız hiç de hoş değil.



AKREP: Maddi konularda geri kalmak istemediğiniz için, koşullarınızı zorluyorsunuz.

İş bağlantıları başınızı ağrıtabilir. Çevre koşulları sizi zorluyor. Kendinizi aşan konularda gereksiz yük alıyorsunuz.



YAY: Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacaksınız. Enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Kardeşlerinizin sizin yardımınıza ihtiyacı olacağı bir gündesiniz, destek vermelisiniz.



OĞLAK: Enerjinizi çevrenize ispat edeceğiniz günlerden biri. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Arkadaşlık bağlarınızı ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz.



KOVA: Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel kanalize edebiliyor ve başarıya kolay yaklaşıyorsunuz. Sosyal aktiviteleriniz sırasında karşılaşacağınız kişiler daha sonra size başarı getirecek.



BALIK: Ailenize karşı gereksiz bir alınganlık gösterebilirsiniz. Sevgi bağlarınızın güçlü olması, onların sorunlarını da yüklenmenize sebep oluyor. Derin düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor.