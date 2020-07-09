KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.



BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmemek için dikkatli olun. Son günlerde çok çabuk kırılıyorsunuz.



İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz aktivitelerde ben de varım diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazı karmaşalar yaşayacak. Dengeleriniz çok önemli ve bunu kullanmak istiyorsunuz.



YENGEÇ: Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor.

Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi çok büyütmeyin.



ASLAN: Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.



BAŞAK: Karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönem.



TERAZİ: Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz, istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.



AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak.



YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız.

Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.



OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz.

Aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.



KOVA: Aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz, sizi çelişkiye düşürebilir.

Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu.



BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız.

Konuştuğunuz kişileri etkileyebiliyorsunuz.