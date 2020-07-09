  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.07.2020, 00:00

KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz.
Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.

BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmemek için dikkatli olun. Son günlerde çok çabuk kırılıyorsunuz.

İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz aktivitelerde ben de varım diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazı karmaşalar yaşayacak. Dengeleriniz çok önemli ve bunu kullanmak istiyorsunuz.

YENGEÇ: Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor.
Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi çok büyütmeyin.

ASLAN: Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.

BAŞAK: Karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönem.

TERAZİ: Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz, istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.

AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak.

YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız.
Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.

OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz.
Aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.

KOVA: Aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz, sizi çelişkiye düşürebilir.
Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu.

BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız.
Konuştuğunuz kişileri etkileyebiliyorsunuz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA