KOÇ: Kendinizi bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışmalısınız. Denetleme özelliğiniz, karşınızdaki kişileri kırıyor.



BOĞA: Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız zıtlaşmalar, yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz.

Merkür kombinasyon burcunuz Yengeç'te geri giderken, geçmiş ideallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.



İKİZLER: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz.



YENGEÇ: Güvensizliğinizi yendiğiniz zaman daha başarılı oluyorsunuz. Çevresel etkilerinden uzak kalmalısınız. Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.



ASLAN: Kendi düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz. Aşk sadece 'ben' duygusu değildir. Oysa siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz.



BAŞAK: Duygularınızla yaşadığınız zaman, sizi anlamak çok zor. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman, olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Eski hataları tekrarlamamalısınız.



TERAZİ: İş yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. İşinizi hiç kimseye emanet edemiyorsunuz. Çevrenize güvenmeyi öğrenmelisiniz.



AKREP: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri.



YAY: Yeni projelerin gündemde olacağı bir gündesiniz. Kafanızdaki konuları fazla düşünmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşleriniz zor oluyor.



OĞLAK: İş konusunda çoğul düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. Kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.



KOVA: İşinizdeki çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.



BALIK: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın.