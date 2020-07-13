KOÇ: YAŞAMINIZIN aktif bir dönemindesiniz.

Özel yeteneklerinizi kullanmalısınız.

Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz.

Partnerinizin de ise destek vermesini isteyebilir kapris yapabilirsiniz.



BOĞA: KAZANÇLARINIZDA istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Görüşeceğiniz kişilerin desteği, sizi tatmin etmeyebilir.

Fırsatlar konusunda aksilikler olabilir.



İKİZLER: KENDİNİZİ ve çevrenizi her anlamda sorguluyor ve kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.



YENGEÇ: BUGÜN yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan, hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.



ASLAN: BUGÜN çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli olmalısınız.



BAŞAK: GEÇMİŞ tecrübelerinizi, yaşama başarı ile geçireceksiniz. Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyor, çok zorlanıyorsunuz.



TERAZİ: MADDESEL konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Çevrenizdekileri denetleme huyundan vazgeçmelisiniz. Bugün bir takım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz.

Tansiyonunuza dikkat edin.



AKREP: PARTNERİNİZİN sizinle aynı görüşte olması ortak çabalarınızı verimli hale dönüştürebilir. İş arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz.



YAY: YAKIN çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunları konusunda değişik fikirler vereceksiniz.



OĞLAK: KENDİNİZİ aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.

Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.



KOVA: TAKINTILI yönleriniz size zaman kaybettirebilir.

Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız.

Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olacağı bir gün içindesiniz.



BALIK: ARKADAŞLARINIZ arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendireceksiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.