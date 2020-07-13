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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.07.2020, 00:00

KOÇ: YAŞAMINIZIN aktif bir dönemindesiniz.
Özel yeteneklerinizi kullanmalısınız.
Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz.
Partnerinizin de ise destek vermesini isteyebilir kapris yapabilirsiniz.

BOĞA: KAZANÇLARINIZDA istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Görüşeceğiniz kişilerin desteği, sizi tatmin etmeyebilir.
Fırsatlar konusunda aksilikler olabilir.

İKİZLER: KENDİNİZİ ve çevrenizi her anlamda sorguluyor ve kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ: BUGÜN yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan, hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.

ASLAN: BUGÜN çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli olmalısınız.

BAŞAK: GEÇMİŞ tecrübelerinizi, yaşama başarı ile geçireceksiniz. Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyor, çok zorlanıyorsunuz.

TERAZİ: MADDESEL konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Çevrenizdekileri denetleme huyundan vazgeçmelisiniz. Bugün bir takım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz.
Tansiyonunuza dikkat edin.

AKREP: PARTNERİNİZİN sizinle aynı görüşte olması ortak çabalarınızı verimli hale dönüştürebilir. İş arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz.

YAY: YAKIN çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunları konusunda değişik fikirler vereceksiniz.

OĞLAK: KENDİNİZİ aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.
Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.

KOVA: TAKINTILI yönleriniz size zaman kaybettirebilir.
Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız.
Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olacağı bir gün içindesiniz.

BALIK: ARKADAŞLARINIZ arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendireceksiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.

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