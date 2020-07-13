"Bal gibi" deyiminin hikayesi çok, anlamı aslında oldukça iddialı. Kullandığımız alanlarda sonuçtan emin olduğumuzu gösterse de, içinde bir emir kipi gizli. Olmazlığı olur hale getirmenin cesurca meydan okuma hali de diyebiliriz. Günlük hayatımızın içinde Türkçemizi zenginleştiren "türemiş kelime topluluklarına ilginç bir hayranlığım vardır. En olumsuz anları ışıl ışıl hale getiriverir.

ŞARKILARIN DİLİ

Yine bitmeyen ilişki sorunlarımıza geçmeden önce radyoculuk yıllarımın nostaljik günlerine dönmek istiyorum. Malum 1996 yılının ortalarında radyo keyfi tüm saltanatıyla devam ederken çok sevdiğim bir programımın adıydı "Şarkıların Dili" gece saatiyle yirmi üç sularında başlayan yüz yirmi dakikalık süre içinde en güzel şarkıların sözlerine hikayeler yazarak anlatırdım. O yılların sanatçılarının kulağımıza kolayca ve anlamlı bir şekilde yerleşen sözlerinden biri de "Olur olur bal gibi olur" şarkısıydı. En imkansız olaylarda bile ağzımıza takılırdı. O dönemde karşılık görmeyen duyguların ifadesiydi. Birçok aşka gümbür gümbür imzasını atıvermişti. Yine o yılların Türk filmlerinin fon müziği de olmuş ve bildiğimiz senaryolarda erkek kahraman sevdiği kızın aşkına karşılık alamadığı sahneler bu şarkıyla bağlanmış ve seyircisine sunulmuştu.

DEĞİŞTİRME ÇABASI

İnsanoğlunun hatta tüm canlı varlıklarının hayatı ilişkiler üzerine kurulu olunca da, bu konuda anlatılacak hikayeler hiç bitmiyor. İnsan ilişkilerinde herhangi bir sorunu çözebilmek için öncelikle detaylı olarak analiz etmek gerekiyor. Bunu yaptığınız sürece problemi büyük oranda çözmüş oluyorsunuz. Kişiliğimizin detaylarına girme ve hoşumuza gitmeyen taraflarımızı değiştirme çabalarının yıllara dayanan bir efor olması da kolay bir konu olmadığını gösteriyor. Hele konu aşksa; durum daha da vahimleşiyor. Hiçbir şey film sahnelerine benzemiyor ne yazık ki...

ETKİLİ İLETİŞİM

İlişkide her zaman tek taraflı kararlar alınmayacağını ilişki içinde olanlar pek anlamak istemezler. Sevgi, aşk paylaşımsa, mutlaka bir orta yol bulunmalı diye düşünmek lazım. Eğer, karşısındaki birey her defasında ben haklıyım benim dediğim diye tutturuyorsa bu bencilliğe girer ki; bencil insanlarla zaten zaman geçmez, arkasını aramaya gerek duyulmaz sanırım. İş hayatında, kişisel inatçılığın kişiye yarar getirme özelliği fazladır. Başarılı insanların alt düşüncelerinde ısrarcılık vardır. İddialı biri olmak kolay değildir; özellikle diğerlerinin görüşleri ile çelişebileceğini bildiğiniz zaman ihtiyaçlarınızı savunmak, gerçekten ne hissettiğinizi diğerlerine açıklamak zordur. Fakat kendine güvenmek, etkili iletişim ve ilişki kurmanın olmazsa olmazıdır. Aynı zamanda hak ettiğinizi daha fazla elde etmenizin anahtarıdır.

ATILGAN VE İDDİALI

Herkes kendine daha fazla güvenmeyi öğrenebilir. İddialı olmak bir beceridir, atılgan ve iddialı insanlar ne teslimiyetçidir ne de boyun eğer. Böyle insanlar kibirli ve narsist saygısız değildirler. Haklarını ustaca savunabilirler. Herkesin kendi dünyasında inatla arzuladıkları, kavuşmayı hayal ettiği hikayeleri vardır. Neriman teyzenin yıllarca arzuladığı evi kocasına aldırması sabrı sayesinde olmuştur. Süleyman sevdiği kızla evlenmek için senelere dayanan diploması için inatla ders çalışmıştır. Ertuğrul büyük bir çaba içinde terfi beklerken en başarılı çalışma örneği vererek sonunda isteğine kavuşmuştu. Tüm bunların altında basit bir cümle saklıdır. "Olur olur bal gibi olur "dediğimiz cümleye yeter ki inanalım nasıl olsa inançlar güçlüyse başarı kesin oluyor.