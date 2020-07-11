KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.



BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz.

İçsel kuruntularınız oldukça yüksek.

Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.



İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi oldukça mutlu edecektir.

Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.



YENGEÇ: Bu dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.



ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.

Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.



BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir.

Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.



TERAZİ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmelisiniz.

Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.



AKREP: Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda.

Her şeyin altı yapısını incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlık duygularınızla fazla bunaltabilirsiniz.



YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz.

Çevresel koşullarınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.



OĞLAK: Maddi konularda Plüton'un geri hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplininizle göz dolduracaksınız.



KOVA: Yurt dışı seyahatleriniz gündeme gelecek.

Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulara sarılmanızda fayda var.



BALIK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönemdesiniz.

Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Bu sıralar düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz.

Nostaljik duygular ortaya çıkacaktır.