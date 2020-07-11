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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.07.2020, 00:00

KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.

BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz.
İçsel kuruntularınız oldukça yüksek.
Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.

İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi oldukça mutlu edecektir.
Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ: Bu dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.
Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.

BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir.
Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.

TERAZİ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmelisiniz.
Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.

AKREP: Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda.
Her şeyin altı yapısını incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlık duygularınızla fazla bunaltabilirsiniz.

YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz.
Çevresel koşullarınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

OĞLAK: Maddi konularda Plüton'un geri hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplininizle göz dolduracaksınız.

KOVA: Yurt dışı seyahatleriniz gündeme gelecek.
Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulara sarılmanızda fayda var.

BALIK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönemdesiniz.
Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Bu sıralar düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz.
Nostaljik duygular ortaya çıkacaktır.

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