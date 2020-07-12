KOÇ: BAZI günler ayağınıza kadar gelen tekliflerin bilincinde olmuyorsunuz. Seyahatlerinizde fazla para harcıyorsunuz. Daha sonra da gereksiz şikayetleriniz başlıyor.
Daha dikkatli ve özenli olmalısınız.
BOĞA: KÜÇÜK olaylardan dolayı sakın kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Ortam gereği hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.
İKİZLER: BUGÜN yaptığınız görüşmelerde dile getirdiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın.
İşinizle ilgili, sizin isteğinizin dışında sorular sorulmasından hoşlanmıyorsunuz.
YENGEÇ: KARŞIT Plüton'dan aldığınız olumsuzluklar yüzünden ani kararlar almanız mümkün.
Her zaman aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Farklı konuşmayı adet haline getirdiğiniz bir gerçek.
ASLAN: BOZULAN sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız, kendinize zaman ayırın. Zamanla her şey farklılaşıyor. Olayları olduğu gibi kabul ederek yaşamınızı kolaylaştırabilirsiniz.
Her şeyi zamana bırakmalısınız.
BAŞAK: İŞ yaşamınızda titiz davranıyorsunuz. İş disiplininizin mükemmel olması sizi başarıya daha kısa sürede götürüyor. Yine de işinizi şansa bırakmamak iyi bir davranış.
Önlemci yapınız aksilikleri önlüyor.
TERAZİ: HER şey istediğiniz gibi olacak. Yalnız eski hataları tekrar ederseniz, yine aynı problemler gündeme gelebilir. Her zamankinden daha çekici ve zarifsiniz. Sorumluluk almaktan asla yorulmuyorsunuz.
AKREP: AŞKTA çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz. Aslında siz kendinizi yanlış ifade ediyorsunuz. Sürekli kendinizi savunuyorsunuz. Çalışma hayatında şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.
YAY: İYİ niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Her konuya uygun çözümler getirmeniz, arkadaşlarınız tarafından sevgiyle karşılanıyor. İnadınızla her işin üstesinden geliyorsunuz.
OĞLAK: ÇEŞİTLİ dış etkenlerin engellemelerine karşın, fikirlerinizi sessizce hayata geçirmeye devam ediyorsunuz. Zorluklarla mücadele etmeniz, sizi daha da güçlendirerek başarıla motive olmanızı sağlıyor.
KOVA: GÖRÜŞLERİNİZİ kabul ettirme konusunda inatçısınız. Amaçlarınız doğrultusunda ilerlerken dış etkenler rahatsız etmiyor da, sadece kendi içinizde yarattığınız bazı anlamsız kuruntularınız engel teşkil ediyor.
BALIK: ÇOK hareketli bir gündesiniz. Parasal konularda da şansınız size yardım edebilir.
Fakat, şansınızı da zorlamadan, dikkatli bir beklenti içinde olmalısınız. İşinizle ilgili hata yapmamaya çalışın.