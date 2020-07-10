KOÇ: OLAYLARA farklı bir yorum getirmeniz mümkün. Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin. İkna kabiliyetinizi, kazançlarınızı artırma konusunda kullanabileceğiniz bir gün. Problemler canınızı sıkıyor.



BOĞA: DUYGUSAL konularda beklediğiniz şartların gelişmesi biraz da sizin davranış biçiminizle ilgili gelişiyor. Yaşama baktığınız köşeler çok önemli. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurun.



İKİZLER: BUGÜN birçok kombinasyon çalışmalar içinde olmanıza rağmen, iyimserliğinizden ödün vermeyişiniz, çevrenizde merak konusu. Fikirlerinizde hızlı bir aksiyon var. Pratik yönleriniz ön planda.



YENGEÇ: HEDEFLERİNİZE yaklaşırken, çevrenize kendinizi sevdirmeyi iyi biliyorsunuz.

Bugün, sevdiğiniz işlerde başarılı olacaksınız. Sosyal yaşantınızda pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz.



ASLAN: DEĞERİNİZİN farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Egolarınızın güç kazanması sonucunda, kendi fikirlerinize herkesten daha fazla değer verecek ve tartışmaktan korkmayacaksınız.



BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek isteyeceksiniz.

Kendinizi değerlendirmek için bir çok fırsat yakalayacaksınız. Bazen her şeyden bıktığınızı hissediyorsunuz.



TERAZİ: İŞ gücünüzün yüksek olmasından dolayı, birçok arkadaşınız sizinle ortak iş yapmak istiyor. Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutan kişiliğiniz, toplantılarda duygusal konuşmalarınız dikkat çekiyor.



AKREP: ZARİF yönlerinizle karşı cins üzerinde etkili olacağınız bir gün. Merkür bilinçaltınızın hızlı çalışmasını sağlıyor. Eme düşüncelerinizi gizlediğiniz zaman daha başarılı çalışmalarla ortaya çıkıyorsunuz.



YAY: BUGÜN maddesel bir sorgulama içindesiniz ve sevdiklerinizin masrafları karşısında zor anlar yaşayabilirsiniz. Mücadele yerine kesin tavrınızı koymalı ve ödün vermemelisiniz.

Herkesten farklısınız.



OĞLAK: YAŞAM enerjiniz yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.

Çevrenizi farklı gözlemliyorsunuz.



KOVA: HUZURSUZ bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor. İlişkilerinizde fiziksel anlamda ilgi çekmenize rağmen, karmaşa içindesiniz.



BALIK: KARŞILIKLI ilişkilerinizde yüksek bir performans gizli. Partnerinizin sözlerinden etkilenecek ve yaşam biçiminizi onun istekleri doğrultusunda yönlendirmek isteyecek ve bunu isteyerek yapacaksınız.