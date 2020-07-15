KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışmalara girmemelisiniz.



BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyorsunuz.

Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı uzun vadeli düşünmelisiniz.



İKİZLER: KENDİNİZE özgün davranışlarınızı sergilerken, kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.

İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birlikteliğe önem veriyorsunuz.



YENGEÇ: YANINIZDA çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri sizi zorluyor. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuzun her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.



ASLAN: ÜSTÜN nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları, enerjinizi daha da olumlu etkileyecektir.



BAŞAK: ÇEVRE ilişkilerini iyi kullanıyorsunuz.

Sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor.

Bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam aramanızın hata olduğunu biliyorsunuz.



TERAZİ: BUGÜN enerjinizin sınırlarını çizmelisiniz.

Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.

Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için, size yardım ediyor.



AKREP: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.

İşlerinizi ertelememelisiniz.



YAY: MADDESEL konular önem kazanıyor.

Çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz.

Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.



OĞLAK: DUYGUSAL gerilimleriniz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç hissediyorsunuz. Sezgilerinizi kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.



KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca sorun yaşayabiliyorsunuz.



BALIK: OLAYLARI abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.

Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.