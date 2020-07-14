KOÇ: İsteklerinizde değişim yaşarken, karşı tarafın duygularını da düşünmek zorundasınız.

İnatla kendi fikirleriniz savunmak isteyeceksiniz. Duygusal derinliğiniz konusunda gizemli davranacaksınız.



BOĞA: Bugün gireceğiniz ortamlarda mesleki bilginizi ortaya koyacak davranışları benimsiyor ve çevrenize hakim olmak istiyorsunuz.

İçsel enerjinizin ortaya çıkmasıyla girişimci yönleriniz atağa kalkıyor.



İKİZLER: Bugün, sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz.

Gücünüzü aşan konularda sistemli bir uğraş verebilirsiniz.



YENGEÇ: Farklı fikirlerin ortaya çıkmasıyla, bazı plansız durumlara hedef olabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda belli bir strateji seçmelisiniz.



ASLAN: Ay'ın bulunduğu konum çevre ilişkilerinizi etkiliyor. Kardeşlerle veya yakın dostlarınızla iletişim içinde olacağınız bir gün.

Değişim içindeyken, takıldığınız konularda ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz.



BAŞAK: Yönetici gezegeniniz Merkür, idealleriniz konusunda size unuttuğunuz konuları hatırlatabilir. Beklediğiniz paraların gecikmesiyle birlikte size sunulan şartlardaki değişimlerden, canınız sıkılabilir.



TERAZİ: Bugün arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız ortak çalışmalarda, sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Kültür yapınızı destekleyecek planlar yapabilirsiniz.



AKREP: Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bugün, içinde bulunacağınız şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. En çok felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz.



YAY: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım sürümce de olan işlerinizi gözden geçireceksiniz.



OĞLAK: Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilikler peşindesiniz ve imkanlarınızı kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz.



KOVA: Kişisel özgürlüğünüzü koruma adına tepkisel davranmayı bırakmalı ve ortak paylaşımlarınızda karlı çıkacak çalışmalara yönelmelisiniz. Eğlenceli ortamlardan davet alacaksınız.



BALIK: Kazançlarınızı gözden geçirecek ve yeni kaynaklar bulma konusunda araştırmacı yönünüzü ortaya çıkaracaksınız. Enerjinizi farklı konulara kaydırmak isteyeceksiniz.

Dostlarınıza maddesel destek sağlayabilirsiniz.