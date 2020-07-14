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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.07.2020, 00:00

KOÇ: İsteklerinizde değişim yaşarken, karşı tarafın duygularını da düşünmek zorundasınız.
İnatla kendi fikirleriniz savunmak isteyeceksiniz. Duygusal derinliğiniz konusunda gizemli davranacaksınız.

BOĞA: Bugün gireceğiniz ortamlarda mesleki bilginizi ortaya koyacak davranışları benimsiyor ve çevrenize hakim olmak istiyorsunuz.
İçsel enerjinizin ortaya çıkmasıyla girişimci yönleriniz atağa kalkıyor.

İKİZLER: Bugün, sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz.
Gücünüzü aşan konularda sistemli bir uğraş verebilirsiniz.

YENGEÇ: Farklı fikirlerin ortaya çıkmasıyla, bazı plansız durumlara hedef olabilirsiniz.
Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda belli bir strateji seçmelisiniz.

ASLAN: Ay'ın bulunduğu konum çevre ilişkilerinizi etkiliyor. Kardeşlerle veya yakın dostlarınızla iletişim içinde olacağınız bir gün.
Değişim içindeyken, takıldığınız konularda ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz.

BAŞAK: Yönetici gezegeniniz Merkür, idealleriniz konusunda size unuttuğunuz konuları hatırlatabilir. Beklediğiniz paraların gecikmesiyle birlikte size sunulan şartlardaki değişimlerden, canınız sıkılabilir.

TERAZİ: Bugün arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız ortak çalışmalarda, sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Kültür yapınızı destekleyecek planlar yapabilirsiniz.

AKREP: Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bugün, içinde bulunacağınız şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. En çok felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz.

YAY: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım sürümce de olan işlerinizi gözden geçireceksiniz.

OĞLAK: Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilikler peşindesiniz ve imkanlarınızı kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz.

KOVA: Kişisel özgürlüğünüzü koruma adına tepkisel davranmayı bırakmalı ve ortak paylaşımlarınızda karlı çıkacak çalışmalara yönelmelisiniz. Eğlenceli ortamlardan davet alacaksınız.

BALIK: Kazançlarınızı gözden geçirecek ve yeni kaynaklar bulma konusunda araştırmacı yönünüzü ortaya çıkaracaksınız. Enerjinizi farklı konulara kaydırmak isteyeceksiniz.
Dostlarınıza maddesel destek sağlayabilirsiniz.

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