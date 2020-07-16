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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.07.2020, 00:00

KOÇ: YAŞAM savaşı verilen her sürecin nihai anlamda kilitlenebildiği tek bir yer kendi sağlığımız. Koşulların şarj makinesi gibi çalıştığı hayatın stresini atabilmek için, sohbet ortamları sizi mutlu ediyor.

BOĞA: ZAMAN içinde edindiğiniz deneyimlerinizi kullanarak yükseliyorsunuz. Bu nedenle; nerede gerekli bağlantıları yapacağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz.

İKİZLER: KISA bir zaman dilimine özel anlık bir konu gelişirken, stratejik öneme sahip ve gününüzün büyük bir kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz. Bu tür anlara dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ: DOST çevresinde yaptığınız sohbetlerde, keyifle dinleniyorsunuz. Fakat bazı konular sizin ilgi alanınız dışına taşabilir.
Bu tür durumlarda; fikir yürütmeniz mutlak şekilde kendinizi koşullandırmayın.

ASLAN: ÇALIŞMA hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmaya çalışın. Bu nedenle; ipler elinizde olmasa da, çok sesliliğe yaklaşımlarınızı ılımlı olun.

BAŞAK: SEVDİĞİNİZLE ilgili konularda mantığın dozajını iyi ayarlamalısınız. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki, bir an donup kalıyor. Yaşamda kurulan sistemin maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek.

TERAZİ: HER konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalın.

AKREP: MADDİ konularda günlük akışın getirdiği çıkmazlarda, içinde bulunulan durum ne gerektiriyorsa, onu yapıyorsunuz. Tevazu içinde hislerle hareket ettiğiniz zaman, hiç arzu etmediğiniz sonuçlara varabilirsiniz.

YAY: MADDİ konulardaki değerlendirmeleriniz son derece göreceli. Bir an değerli olan, başka bir zaman gözünüzde değerini yitiriyor.
Sizin performansını yansıtacak konu ile ilgili gerekli ihtimamı göstermediniz.

OĞLAK: DUYGUSAL yaşamınızda ciddi, nazik ve entelektüel bir kişiye özlem duymayın.
Gerekli esnekliği gösterip, eleştiri mekanizmasını çalıştırmazsanız, istediğiniz olumlu tepkileri yakalayabileceksiniz.

KOVA: HİSLERİNİZİ; sık sık kaybolma tehlikesi yaşadığınız geniş bir dünyaya yayarak yaşama yerine, daha mütevazı ve dar bir alanda ifade etmeye çalışsanız, mutlu olduğunuz anların sayısı daha da artacak.

BALIK: ASIL zor olan konunun; iki kişinin bir araya gelebilmesini sağlayacak yeterli koşulları yaratmak olduğunu biliyorsunuz.
Aşırı tavizkar tutumlarınızla his dengeleriniz alt-üst oluyor. Kararlılık içinde olun.

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