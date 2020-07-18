KOÇ: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin farklı beklentileri olabilir. Bu durumlara karşı geliştirdiğiniz iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Daha sonra gelişebilecek olumsuzlukları daha baştan denetliyorsunuz.



BOĞA: ÇALIŞTIĞINIZ kişilere karşı katı bir şekilde soğuk davranıyorsunuz. Bu yapınızla kararlı bir duruş sergileyerek, aslında işlerin gelişme sürecini de garantiye alıyorsunuz. Bu konuda dikkatli davranmalısınız.



İKİZLER: YENİ işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Fakat, kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle, kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın.



YENGEÇ: NOSTALJİK ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Çünkü, aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek farkındasınız.



ASLAN: ONA karşı hisleriniz farklı olsa da günlük hayatta davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler ciddi sosyal kurallar. Böyle davranmanız aslında risk olabilecek koşullara önleminizi sağlıyor.



BAŞAK: YAKINLARINIZLA yapmayı planladığınız seyahat için kendi arzularınız önemli. Fakat, detaylar konusunda ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi konularda da zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor.



TERAZİ: PARTNERİNİZLE ilgili anlaşmazlığınızda bugün hatayı kendinizde arayın. Çünkü, tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyarak etrafınızı önemsemiyorsunuz. Haklı olsanız bile böyle davranmamalısınız. SİZE göre büyük çabalar sonucu gerçekleştirdiğiniz organizasyonu sahiplenmek, etrafınızdakilerin gizli tepkilerini çekiyor. Özellikle bugün karşılıklı görüşmelerde imalı sözcüklerden kaçınmalısınız.



YAY: BUGÜNLERDE sağlığınızla ilgili beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme. Her kafadan çıkan tavsiyelere de çok kulak veriyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin.



OĞLAK: İŞ münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi cezp edebilecek konular olacak ve burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz. Dostluğunuzun ilerleyebileceği kişilerle tanışabilirsiniz.



KOVA: KARŞI cinsten arkadaşlarınızla özel konularınızı ulu orta konuşmayın. Gerçekte bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz fakat bazen öyle ortamlar oluyor ki farkında olmadan birçok şey konuşuluyor.



BALIK: KARŞILIKLI fikir paslaşması içinde olacağınız bir gündesiniz. Bu şekilde motivasyonunuz iyi olduğu sürece başarı size kendiliğinden gelecek. Yani, küçük aksaklıklar karşısında hemen somurtmayın.

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