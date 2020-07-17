KOÇ: BÜYÜK rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenseniz de, önleyemediğiniz kuruntularınızla problemlerinizi abartmaya başladınız.



BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.

Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partnerinize güç kanıtlama çabanız, tepki alabilir.



İKİZLER: HER anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Tercihleriniz için, yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.



YENGEÇ: DUYGULARINIZI anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz.



ASLAN: SİZ sadece kendi fikirlerinize aşıksınız.

Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri.



BAŞAK: SEVMEYE ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz ve geri çekiliyorsunuz.



TERAZİ: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazen duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.



AKREP: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.



YAY: HEDEFLEDİĞİNİZ işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.

Sağduyulu olmak adına çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz.

Bırakın, biraz da sizi çevreniz düşünsün.



OĞLAK: GİZLİ aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.

Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacaksınız. Hatalara açıksınız.



KOVA: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız.

Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.



BALIK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.

Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.