KOÇ: BÜYÜK rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenseniz de, önleyemediğiniz kuruntularınızla problemlerinizi abartmaya başladınız.
BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.
Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partnerinize güç kanıtlama çabanız, tepki alabilir.
İKİZLER: HER anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Tercihleriniz için, yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.
YENGEÇ: DUYGULARINIZI anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz.
ASLAN: SİZ sadece kendi fikirlerinize aşıksınız.
Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri.
BAŞAK: SEVMEYE ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz ve geri çekiliyorsunuz.
TERAZİ: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazen duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.
AKREP: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.
YAY: HEDEFLEDİĞİNİZ işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.
Sağduyulu olmak adına çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz.
Bırakın, biraz da sizi çevreniz düşünsün.
OĞLAK: GİZLİ aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.
Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacaksınız. Hatalara açıksınız.
KOVA: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız.
Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
BALIK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.
Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.