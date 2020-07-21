KOÇ: İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.

Bugün, yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama çabanız, tepki alabilir.



BOĞA: Yakın çevrenizde kuracağınız dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz.

Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler faydalı işler üretebilirler. Bugün yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.



İKİZLER: Maddiyatı seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz.

Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.



YENGEÇ: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına, duygu saplantıları yaşıyorsunuz.

Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.



ASLAN: Düşünce bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.

Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.



BAŞAK: İyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.



TERAZİ: Hızlı düşünecek ve düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken olumlu hissedeceksiniz.

Yaratıcılık konusunda zorluk çekmiyorsunuz.

Bugün her zamanki çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.



AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.



YAY: Geniş seçim yelpazesi olan bir kişi olarak çevrenize negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.



OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyorsunuz. Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.



KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.



BALIK: Yaşamı doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden olacaktır.