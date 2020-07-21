KOÇ: İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.
Bugün, yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama çabanız, tepki alabilir.
BOĞA: Yakın çevrenizde kuracağınız dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz.
Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler faydalı işler üretebilirler. Bugün yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.
İKİZLER: Maddiyatı seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz.
Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.
YENGEÇ: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına, duygu saplantıları yaşıyorsunuz.
Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.
ASLAN: Düşünce bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.
Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.
BAŞAK: İyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.
TERAZİ: Hızlı düşünecek ve düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken olumlu hissedeceksiniz.
Yaratıcılık konusunda zorluk çekmiyorsunuz.
Bugün her zamanki çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.
AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.
YAY: Geniş seçim yelpazesi olan bir kişi olarak çevrenize negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.
OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyorsunuz. Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.
KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.
BALIK: Yaşamı doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden olacaktır.