KOÇ: BULUNACAGINIZ entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak aktivitelerde, aynı meslekten kişilerle aranızda duygusal bir çekim meydana gelebilir. Duygu değişimleri yaşarken, yaşama keskin bakacaksınız.



BOĞA: BUGÜNLERDE sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Değişken ve hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz.

Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz.



İKİZLER: KÜLTÜRLÜ ve akıllı arkadaşları kendinize çekiyorsunuz. Onlarla yeni işler başarmak hoşunuza gidiyor. Sosyal yönünüz güçlü olacağı için, bugün kendinizden genç arkadaşlarınızla işbirliği yapacaksınız.



YENGEÇ: ÇALISMA arkadaşlarınıza baskıcı davranmayın.

Onlara örnek olmaya çalışabilirsiniz.

İş arkadaşlarıyla sıra dışı aşklar yaşarken, biraz daha gizemli olmayı elden bırakmamayı öğrenmelisiniz.



ASLAN: KIYIDA köşede bekleyen, eksik kalan konularınızı yeniden ele almalı ve bir an önce bitirip, bir daha açmamak üzere kapamalısınız. Çevrenize politik davranmalı ve karşı taktikler geliştirmelisiniz.



BAŞAK: BUGÜN tüm enerjinizi çevresel ve mesleki konularla ilgili olaylara ayıracağınız için, özel yaşamınızı dengelemekte zorlanabilirsiniz.

İletişim konusunda yapmanız gereken zincirleme işler sizi bekliyor.



TERAZİ: GERİYE çekilmek asalettir. Bugünlerde çevrenize bazı konularda hem çekimser hem mesafeli davranıyorsunuz. Haklı olduğunuz nedenleriniz var. Topluluklarda farklı görüşlerinizle dikkat çekeceksiniz.



AKREP: KAYIP ve kazançlarınızı gözden geçirmeli ve hata yapmamalısınız. Daha sonra statü değiştiren durumlarda geriye dönmeniz zor olabilir. Dostlarınızın tekliflerini kabul etmeden önce düşünmelisiniz.



YAY: MESLEK olarak yeni bir proje çalışmanız varsa, uygun bir gün. Size para kazandıracak ekibini kurabilirsiniz. Çevrenizde sizi oldukça sevecekler. Kaliteli dostlar edinecek ve istediğiniz ilişkileri kuracaksınız.



OĞLAK: TAKILDIGINIZ konulara dikkat etmelisiniz.

Kayıplarınızı gözden geçirmelisiniz. Sonra statü değiştiren durumlarda geriye dönmeniz zor olabilir. Dostlarınızın tekliflerini kabul etmeden önce düşünmelisiniz.



KOVA: DAHA önce birlikte iş yaptığınız kişilerin tekliflerine karşı takınacağınız tavırlar önemli olacak. Girişimde bulunduğunuz alanlarda geri dönüşümleri hesaplarken zihniniz çok daha rasyonel çalışacak.



BALIK: AŞKLAR ve arkadaşlıklar yüksek seviyede devam edecek. İstediğiniz kişilere kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.

Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.

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