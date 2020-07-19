KOÇ: BULUNACAGINIZ entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak aktivitelerde, aynı meslekten kişilerle aranızda duygusal bir çekim meydana gelebilir. Duygu değişimleri yaşarken, yaşama keskin bakacaksınız.
BOĞA: BUGÜNLERDE sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Değişken ve hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz.
Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz.
İKİZLER: KÜLTÜRLÜ ve akıllı arkadaşları kendinize çekiyorsunuz. Onlarla yeni işler başarmak hoşunuza gidiyor. Sosyal yönünüz güçlü olacağı için, bugün kendinizden genç arkadaşlarınızla işbirliği yapacaksınız.
YENGEÇ: ÇALISMA arkadaşlarınıza baskıcı davranmayın.
Onlara örnek olmaya çalışabilirsiniz.
İş arkadaşlarıyla sıra dışı aşklar yaşarken, biraz daha gizemli olmayı elden bırakmamayı öğrenmelisiniz.
ASLAN: KIYIDA köşede bekleyen, eksik kalan konularınızı yeniden ele almalı ve bir an önce bitirip, bir daha açmamak üzere kapamalısınız. Çevrenize politik davranmalı ve karşı taktikler geliştirmelisiniz.
BAŞAK: BUGÜN tüm enerjinizi çevresel ve mesleki konularla ilgili olaylara ayıracağınız için, özel yaşamınızı dengelemekte zorlanabilirsiniz.
İletişim konusunda yapmanız gereken zincirleme işler sizi bekliyor.
TERAZİ: GERİYE çekilmek asalettir. Bugünlerde çevrenize bazı konularda hem çekimser hem mesafeli davranıyorsunuz. Haklı olduğunuz nedenleriniz var. Topluluklarda farklı görüşlerinizle dikkat çekeceksiniz.
AKREP: KAYIP ve kazançlarınızı gözden geçirmeli ve hata yapmamalısınız. Daha sonra statü değiştiren durumlarda geriye dönmeniz zor olabilir. Dostlarınızın tekliflerini kabul etmeden önce düşünmelisiniz.
YAY: MESLEK olarak yeni bir proje çalışmanız varsa, uygun bir gün. Size para kazandıracak ekibini kurabilirsiniz. Çevrenizde sizi oldukça sevecekler. Kaliteli dostlar edinecek ve istediğiniz ilişkileri kuracaksınız.
OĞLAK: TAKILDIGINIZ konulara dikkat etmelisiniz.
Kayıplarınızı gözden geçirmelisiniz. Sonra statü değiştiren durumlarda geriye dönmeniz zor olabilir. Dostlarınızın tekliflerini kabul etmeden önce düşünmelisiniz.
KOVA: DAHA önce birlikte iş yaptığınız kişilerin tekliflerine karşı takınacağınız tavırlar önemli olacak. Girişimde bulunduğunuz alanlarda geri dönüşümleri hesaplarken zihniniz çok daha rasyonel çalışacak.
BALIK: AŞKLAR ve arkadaşlıklar yüksek seviyede devam edecek. İstediğiniz kişilere kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.
Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.