KOÇ: BAŞKALARININ yaşamını merak edebilir, ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz.

Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz. Aklınızdaki planları çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.



BOĞA: DOĞAL yapınız ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız.

Tepki göstermeden, isteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz. Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.



İKİZLER: BUGÜN, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz.

Yetenekleriniz hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Çevrenizdekiler sizi ikna etmek için zorlanacaklar.



YENGEÇ: ENERJİNİZİN düşük olması, yapmanız gereken işleri yarım bırakmanıza neden oluyor. Karamsarlığa kapılmanıza gerek yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklığınızdan ileri geliyor.



ASLAN: BUGÜN her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizdeki artışlar, olayların seyrini olumlu bir şekilde koşullandırıyor.

Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevrenizden destek görüyorsunuz.



BAŞAK: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü artırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz.

Randevularınız çok önemli.



TERAZİ: DEĞİŞKENLİK göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Bugün felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.



AKREP: BUGÜN, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Yakın kan bağı olduğunuz kişiler, kardeşler ve akrabalarla duygusal bağlarınız güçlenecek ve akşam saatlerinde birlikte hoş vakit geçireceksiniz.



YAY: İKİLİ ilişkileriniz açısından çılgın bir gün.

Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle ortak çalışmalar yapacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.



OĞLAK: ÇEVRENİZDE gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün, fazlaca karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.



KOVA: AİLENİZLE duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz.

Sempatik kişiliğinizin arkasında birçok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman, kendinizi rahat hissediyorsunuz.



BALIK: BUGÜN, yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili değişikler yaşamak istiyorsanız, uygun bir gün.

Fiziksel değişimler yaşayabilirsiniz.