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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.07.2020, 00:00

KOÇ: BAŞKALARININ yaşamını merak edebilir, ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz.
Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz. Aklınızdaki planları çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.

BOĞA: DOĞAL yapınız ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız.
Tepki göstermeden, isteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz. Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.

İKİZLER: BUGÜN, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz.
Yetenekleriniz hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Çevrenizdekiler sizi ikna etmek için zorlanacaklar.

YENGEÇ: ENERJİNİZİN düşük olması, yapmanız gereken işleri yarım bırakmanıza neden oluyor. Karamsarlığa kapılmanıza gerek yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklığınızdan ileri geliyor.

ASLAN: BUGÜN her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizdeki artışlar, olayların seyrini olumlu bir şekilde koşullandırıyor.
Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevrenizden destek görüyorsunuz.

BAŞAK: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü artırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz.
Randevularınız çok önemli.

TERAZİ: DEĞİŞKENLİK göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Bugün felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

AKREP: BUGÜN, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Yakın kan bağı olduğunuz kişiler, kardeşler ve akrabalarla duygusal bağlarınız güçlenecek ve akşam saatlerinde birlikte hoş vakit geçireceksiniz.

YAY: İKİLİ ilişkileriniz açısından çılgın bir gün.
Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle ortak çalışmalar yapacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: ÇEVRENİZDE gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün, fazlaca karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.

KOVA: AİLENİZLE duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz.
Sempatik kişiliğinizin arkasında birçok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman, kendinizi rahat hissediyorsunuz.

BALIK: BUGÜN, yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili değişikler yaşamak istiyorsanız, uygun bir gün.
Fiziksel değişimler yaşayabilirsiniz.

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